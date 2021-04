El PSC es mostra disposat a estudiar el projecte del parc eòlic marí Tramuntana

El diputat del PSC al Parlament Òscar Aparicio es va reunir divendres amb les empreses impulsores del projecte del parc eòlic marí Tramuntana, que preveuen constir a la costa de l'Alt Empordà. «Hem d'explorar si aquest projecte pot ser respectuós amb el territori i acceptat pels diferents agents gironins», explicava Aparicio sobre una iniciativa que persegueix instal·lar molins de generació d'energia a 24 quilòmetres de la costa.

Després de la trobada amb Sener i Blue Float Energy, les empreses impulsores que proposen instal·lar el parc al golf de Roses, el responsable socialista es mostrava obert a estudiar el projecte i analitzar-lo amb totes les parts del territori. De fet, la iniciativa ha provocat inquietud a Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala i Torroella de Montgrí-l'Estartit, els cinc municipis costaners més propers a la possible ubicació del Parc. Per això, i també segons va dir amb la preocupació per reduir les emissions de CO2, el diputat es va voler reunir amb els enginyers al càrrec de la iniciativa.

La proposta, que no es plasmarà en un projecte fins que no s'hagin recollit totes les opinions involucrades, implicaria la creació en dues fases d'un parc eòlic a 24 quilòmetres de la costa. La previsió és que la primera fase acabi el 2026, quan el parc generaria 500 MW megawatts d'energia, fet que suposaria la producció neta del 45% de l'energia que es consumeix actualment a les comarques gironines. Aquesta capacitat seria ampliable fins al que suposaria crear el 90% del consum actual. El projecte preveu la instal·lació de 35 molins de vent en una primera fase i ampliar-los fins a un màxim de 70 en una segona, a la zona de veda pesquera, a 24 quilòmetres de la costa. Segons els tècnics, això evitaria l'afectació de les rutes preestablertes de pesca, de creuers i de vols comercials i privats; i estaria lluny tant de les àrees de protecció de les aus migratòries com de les rutes dels cetacis de la mar Mediterrània.

Aparicio va manifestar que en els pròxims mesos caldrà fer més reunions amb els actors implicats per valorar la necessitat, els pros i contres i l'afectació del parc marí en el territori.