Quinze noves morts malgrat la reducció general d'indicadors

La regió sanitària de Girona va registrar ahir 15 noves defuncions degudes al coronavirus. És la xifra més alta de víctimes mortals comptabilitzades en un sol dia des del 30 de gener, quan se'n van registrar el mateix nombre. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s'enfila ja fins les 2.030 des de l'inici de la pandèmia, de les quals 1.092 s'han produït a hospitals o centres sociosanitaris, 279 en residències, 177 en domicilis i 482 no estan classificades per falta d'informació.

Aquesta elevada xifra de defuncions es produeix tot i una lleugera reducció dels indicadors que mostren l'estat de la pandèmia. Si en els darrers dies tant el risc de rebrot com la velocitat de transmissió havien anat a l'alça, en l'actualització d'ahir del Departament de Salut s'havien reduït. El risc de rebrot se situa en 316 punts, 6 menys que el dissabte. L'Rt es troba en 1,24, quatre centèsimes menys que el dia anterior. Tot i això, els dos indicadors es troben per sobre de l'interval anterior, qua va del 18 al 24 de març, quan el risc de rebrot es trobava en 251 punts i la velocitat de propagació en 1,16. També la incidència acumulada en els darrers 14 dies, que se situa ara en 252,65 casos per cada 100.000 habitants es troba per sobre del període anterior, quan era de 117,04.

Alhora, segueixen creixent els contagis i les hospitalitzacions. En l'actualització d'ahir es van comptabilitzar 83 casos nous, de manera que ja se n'han donat un total de 64.990 a la regió sanitària de Girona des de l'inici de la pandèmia. Durant l'última setmana s'han dut a terme 15.113 proves PCR i 4.231 testos d'antígens, dels quals un 6,97% van donar positiu. En paral·lel, van créixer també les persones que van necessitar hospitalització. Actualment hi ha 167 pacients ingressats als hospitals gironins, 10 més que en el balanç anterior. D'aquests, 43 es troben en estat crític a l'UCI, 2 més que el dia anterior. En la darrera setmana han sigut 158 les persones que han estat ingressdes, 9 més que durant el període anterior, quan van ser 149.

Alt risc de rebrot a Olot

Olot és el segon municipi de Catalunya amb el risc de rebrot més elevat. La capital de la Garrotxa se situa amb 1.136 punts, tan sols superada per Mollerussa, que en marca 1.553. Alhora, Olot també registra la segona incidència acumulada a 14 dies més alta de Catalunya, amb 798,14 casos per cada 100.000 habitants. Puigcerdà és la localitat catalana amb la velocitat de propagació més elevada, amb 3,51. La segueix un altre municipi gironí, Palafrugell, amb 3,11. De fet, de tots els municipis de més de 20.000 habitants de la regió sanitària, tan sols Sant Feliu de Guíxols i Blanes tenen l'Rt per sota de l'1, amb un 0,74 i un 0,82, respectivament.