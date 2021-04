Segueixen a la baixa els indicadors de la pandèmia a Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 61.820 (+86), i 65.076 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.032 persones, 2 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 12 punts, fins a 304, mentre que la setmana del 19 al 25 de març era de 274. L'Rt es redueix set centèsimes i se situa en 1,17, mentre que en l'interval anterior era d'1,22.

La taxa de confirmats per PCR i TA és de 134 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 258. El 7,20% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 169 pacients ingressats, 2 més.

Segueix pujant la pressió hospitalària a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua per tercer dia consecutiu a la baixa i es redueix a 1,11, cinc centèsimes menys, mentre el risc de rebrot cau a 269 (-11), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja lleugerament i passa de 241,23 a 242,76.

S'han declarat 831 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 560.473. El 7,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 17 noves morts, amb un total de 21.392 defuncions en tota la pandèmia.

Hi ha 1.608 pacients ingressats als hospitals, 57 més que en el balanç anterior, i 431 persones a l'UCI, set més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 258 entre el 19 i el 25 de març i se situa a 269 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 1,11, per sota de l'1,16 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 242,76 entre el 26 de març i l'1 d'abril, per sobre dels 223,03 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 26 de març a l'1 d'abril n'hi va haver 9.530, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.191. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 123,58 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (119,18).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 113.974 proves PCR i 41.871 tests d'antígens, dels quals un 7,04% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,50%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,68 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 605.055 casos, dels quals 560.473 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 17 noves defuncions, per un total de 21.392 en tota la pandèmia: 13.545 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+14), 4.555 en residències (ídem), 1.153 en domicilis (ídem) i 2.139 no classificables (+3).

Entre el 26 de març i l'1 d'abril s'han declarat 107 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 135. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.430 persones. La setmana anterior, del 18 al 24 de març, n'hi va haver 1.394.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.404 casos confirmats per PCR o TA, 1 cas més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.630. En total, han mort 8.773 persones, 1 més que en el darrer balanç.