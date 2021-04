La tornada de Setmana Santa pot causar avui cues a les carreteres

Trànsit espera complicacions en l'operació tornada de Setmana Santa d'avui dilluns, després de la massiva afluència de visitants que s'ha registrat en nombrosos indrets de les comarques gironines i d'altres zones de Catalunya. En l'inici de l'operació tornada, el trànsit d'ahir diumenge va ser fluid i va comportar molt poques retencions a la xarxa viària catalana, segons informar des del Servei Català de Trànsit, que calculava que 114.044 vehicles ja havien retornatr ahir a l'Àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta xifra representa un 0,7% menys de desplaçaments que la Setmana Santa de l'any 2019, tot i que Trànsit calcula que encara han de tornar avui entre 514.800 i 585.000 vehicles a l'àrea de Barcelona. L'operació tornada de Pasqua, que va començar ahir al migdia, es donarà per acabada avui dilluns a les 10 de la la nit.

Durant la tarda d'ahir diumenge es van registrar retencions a la carretera C-31 entre Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, a la C-17 a Ripoll, a la C-32 a Tordera i a la N-III a Arenys de Mar (Maresme). A part, hi va haver retencions a altres carreteres catalanes com a la N-340 al tram del Vendrell (Baix Penedès), a la C-16 entre Bagà i Berga (Berguedà) i a la AP-7 al seu pas per la Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Controls dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van desplegar des de dilluns passat un total de 1.070 controls arreu del territori. En concret, aquesta setmana s'han instal·lat 259 controls d'alcoholèmia i drogues, 219 per distraccions, 198 d'ús d'elements de seguretat passiva, 150 de velocitat, 132 per a motocicletes i 112 de transport.

A més, els Mossos, amb policies locals, protecció civil i agents rurals, s'han desplegat per fer controls pels parcs naturals per evitar aglomeracions.

molts cotxes. Els desplaçaments en automòbil han estat nombrosos. 1 Trànsit intens ahir al migdia a la Costa d'Alou. F

2 Molts vehicles circulant per l'interior de Platja d'Aro. F