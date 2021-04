La vacunació de la població de 70 a 79 anys serà més lenta

Salut creu que la següent fase de vacunació, corresponent a la població d'entre 70 i 79 anys, serà més lenta en comparació a la dels més grans de 80 anys. Segons va explicar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, l'inici de la següent fase de vacunació, prevista per a aquesta setmana, coincidirà amb l'administració de les primeres segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Vergés va assenyalar que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys «durarà setmanes» i va afegir que «no serà fins a finals d'estiu» que Catalunya tindrà un percentatge d'immunització «prou gran per tenir un canvi d'escenari al país». En aquest sentit, va demanar a la ciutadania que segueixi complint les mesures sanitàries i no es relaxi després de Setmana Santa.

Durant la seva visita a la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona –un dels punts habilitats per administrar dosis contra la covid-19- Vergés va subratllar que considera prioritari que la població «redueixi les trobades socials» i aposti pel teletreball sempre que sigui possible. «És el millor agraïment als sanitaris; hem de permetre que es dediquin a la vacunació i no a cuidar pacients de covid-19», va comentar.

Vergés, acompanyada pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, també va demanar a la població que tingui especial cura els dies posteriors a la Setmana Santa, quan la gent «voldrà tornar a recuperar les activitats quotidianes». La consellera de Salut va recordar que la pandèmia a Catalunya està «en un període de creixement poc intens», i va subratllar que depèn de la ciutadania «poder-la controlar».

Un milió de primeres dosis

Catalunya ha superat el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19, concretament 1.010.874, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El total de primeres dosis va pujar en 14.598 en la darrera actualització. Pel que fa a la segona dosi, l'han rebut 443.577 persones, 352 més. Així, el 13% de la població ha rebut la primera dosi ?15,4% si es tenen en compte els majors de 16 anys? i el 5,8% té la pauta completa. Vergés ja havia celebrat a través de Twitter el dia 20 de març l'assoliment del milió de vacunacions, però en aquell cas es tractava de dosis totals, sumant les primeres i les segones.

Per col·lectius, han rebut la primera dosi el 77,1% de les persones amb gran dependència; el 64,2% dels majors de 80 anys; el 82,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,9% del treballadors de residències; el 63,9% del personal essencial; i el 27,9% de la població general d'entre 60 i 65 anys.

També han rebut la primera dosi el 94,4% de les persones que viuen en residències i el 58,8% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. Per grups prioritzats, han rebut la pauta completa el 91,7% de les persones que viuen en residències, el 75,7% del personal d'aquestes residències, el 76,3% del personal d'atenció primària i hospitalària i el 9,3% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També estan vacunats amb la pauta completa el 65,1% de les persones amb gran dependència, el 26,9% de les que tenen 80 anys o més, l'1,9% dels treballadors essencials i el 0,3% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

En total, hi ha més d'una vintena de punts de vacunació en funcionament, a banda dels CAPs. De cara a aquesta setmana, Salut preveu comptar amb 45 punts per acabar d'administrar les dosis d'AstraZeneca de les que disposa. En relació amb aquesta darrera qüestió, Vergés va comentar que encara queden 4.000 dosis disponibles de la vacuna d'AstraZeneca per a la població d'entre 60 i 65 anys. En aquest sentit, va fer una crida a les persones d'aquesta franja d'edat que demanin cita a través del web que ha habilitat el Departament.