La campanya de vacunació s'estendrà per 63 espais cedits per ajuntaments

La Regió Sanitària de Girona estendrà la campanya de vacunació a la població general en 63 espais cedits per ajuntaments, externs als CAPs. La previsió és que bona part de la campanya es faci en CAPs i dispensaris locals, tot i que si la vacunació posa en risc l'activitat habitual, el Departament de Salut obrirà els espais. Alguns d'ells ja estan operatius des de l'inici de l'administració de l'AstraZeneca i les persones majors de 80 anys, com ara la Facultat d'Infermeria i Medicina de la UdG, i d'altres s'han fet servir durant la vacunació de la grip. La majoria de locals cedits són poliesportius, teatres, centres cívics i casals.

Els punts de vacunació es dividiran en tres tipus: els que serviran de reforç al CAP, els que tenen cobertura supramunicipal i que ja estan operatius actualment per administrar les dosis d'AstraZeneca i els punts massius (a Girona només hi haurà el Palau Firal). Salut ha treballat amb cada territori la seva disposició geogràfica i el seu volum poblacional. La idea és facilitar que la gent pugui anar als punts d'una manera còmode. Per saber on ha d'anar cada persona a rebre la vacuna, Salut li ho comunicarà quan sigui convocada.

Alt i Baix Empordà

A l'Alt Empordà, els equips de vacunació de Figueres es traslladaran el 6 d'abril al Centre Cultural Molí de l'Anguila (operatiu també com a punt de vacunació d'AstraZeneca); a Vilafant, es preveu habilitar l'Espai Àgora, annex al pavelló municipal i a la Jonquera, els Porxos de Can Laporta. A Llançà, l'Ajuntament ha cedit la Casa Marli; a Roses, el Mercat Municipal; i a Castelló d'Empúries i l'Escala els consistoris han posat a disposició les sales polivalents dels seus respectius municipis. El desplegament de la majoria d'aquests espais està subjecte a l'arribada de vacunes i, en d'altres nuclis amb menys població, es preveu dur-ho a terme en els propis centres de salut i consultoris locals, com és el cas del CAP Bàscara o CAP Peralada.

En relació amb el Baix Empordà, es preveuen sis espais de vacunació, cinc dels quals ja estan operatius a dia d'avui: a la Bisbal d'Empordà, des del dimecres 31 de març la vacunació s'ha traslladat del Teatre al Palau Firal; a Palafrugell se seguirà al Casal Popular; a Palamós, a l'Estadi Municipal; Can Quintana en el cas de Torroella de Montgrí; i al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge (actualment és un punt de vacunació amb AstraZeneca).

A Sant Feliu de Guíxols es traslladarà el dispositiu del Centre Cívic Tueda a l'edifici de l'antiga fàbrica Agglotap, que se sotmetrà a obres d'adequació prèvies.

Garrotxa

A la Garrotxa, la vacunació es farà tant en espais externs als CAP com en centres de salut. A Olot, el dispositiu es traslladarà del Casal Marià a la planta baixa núm. 3 del carrer Esteve Castellà i Lloveras i a Besalú s'ha habilitat el Poliesportiu, ja operatiu com a punt vacunal. Pel que fa a l'ABS de Sant Joan les Fonts i l'ABS de la Vall d'en Bas, hi ha set equipaments municipals més cedits que s'utilitzarien quan s'incrementi l'enviament de vacunes com a espais addicionals als centres sanitaris. Es tracta d'una banda del Centre Socio-Cultural de Sant Joan les Fonts, el Casal d'Avis de la Canya; el Centre Cívic de Castellfollit de la Roca; Can Trona a la Vall d'en Bas; l'espai polivalent Ca les Hermanes de Sant Feliu de Pallerols; el pavelló esportiu de les Planes d'Hostoles i el Casal d'Avis de Riudaura.

Gironès

Al Gironès, actualment es disposa d'una previsió de 15 punts vacunals en espais municipals. Quatre d'ells, a la ciutat de Girona: el Pavelló Municipal de Fontajau, la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, l'Espai Cívic Mercadal i Taialà (Casal del Jubilat, adjacent al CAP Joan Vilaplana). Un cop s'intensifiqui l'enviament de vacunes, s'habilitarà el Pavelló Firal com a punt de vacunació massiu a la Regió Sanitària de Girona.

A la resta de la comarca, s'han posat a disposició de Salut espais a Celrà (Teatre Ateneu), Canet d'Adri (Pavelló Municipal), Sant Gregori (Centre Cívic), Salt (El Canal a la Coma-Cros), Cassà de la Selva (Pavelló Polivalent), Llagostera (Pavelló Municipal), Quart (Biblioteca Miquel Pairolí), Llorà (Pavelló Municipal), Sarrià de Ter (Centre d'Arts Escèniques) i Vilablareix (Centre Cultural Can Gruart). En municipis com Aiguaviva o Sant Martí de Llémena, es vacunarà al consultori local, així com al mòdul annex al dispensari de Fornells de la Selva i Bescanó, respectivament.

Pla de l'Estany i Ripollès

Al Pla de l'Estany, l'Ajuntament de Banyoles cedirà l'espai del Claustre del Monestir de Sant Esteve perquè els professionals del CAP Banyoles puguin fer-ne ús en la campanya de vacunació a la població general.

Per la vacunació al Ripollès es preveu l'habilitació de diferents espais d'acord amb l'arribada de vacunes. A Ripoll es manté el CAP Ripollès com a punt de vacunació amb AstraZeneca i s'afegiria la Sala Eudald Graells i un edifici annex a l'IES Abad Oliva. Pel que fa a Camprodon, es preveu un espai a Cal Marquès i a Sant Joan de les Abadesses, la Sala Escorxador. En relació a l'ABS Ribes de Freser-Campdevànol es mantindrien els dos punts ja operatius per la vacunació de persones majors de 80 anys: el Casal d'Avis de Ribes de Freser i el Centre Cívic de Campdevànol.

La Selva

A la Selva, es podrà disposar de punts de vacunació externs a Arbúcies (Centre Arts Escèniques Naus Ayats), Sant Hilari Sacalm (Casa Cultural), Santa Coloma de Farners (Pavelló Municipal dels Saioners), Breda (Centre Cívic 1 d'octubre), Caldes de Malavella (Teatre-Casino), Riudellots (Casal de Jubilats), Riells i Viabrea (El Teatro); Vilobí d'Onyar (Can Roscada), Blanes (local veïnal Mas Enlaire i local social Mas Borinot) i a Tossa de Mar (Casal de Jubilats), en un espai annex al consultori.

A Lloret de Mar, el CAP Rieral seguirà obert com a centre de vacunació i s'hi habilitarà un mòdul com a punt de suport. L'Ajuntament de Lloret també ha cedit tres espais de la Biblioteca Municipal: la sala d'exposicions, la sala polivalent i el pati anglès. En altres municipis com Sils, Vidreres, Maçanet de la Selva, Anglès i Amer es preveu dur-ho a terme als CAP i consultoris locals.