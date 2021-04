Cinc fiscals adscrits a Girona acumulen més de 30 anys de carrera

El Palau de Justícia de Girona, on hi ha la seu de la Fiscalia Provincial.

La província de Girona compta amb una quinzena de fiscals i una trentena d'advocats fiscals que treballen als diversos jutjats i l'Audiència. Tres anys després de l'última actualització, el Ministeri de Justícia va actualitzar fa pocs dies una actualització de l'escalafó de la carrera fiscal, on consten, entre altres dades, l'experiència professional dels fiscals. Es tracta, però, d'un document plagat d'errors, tal com va reconèixer el Ministeri pocs dies després de publicar-lo al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El primer error, fàcilment identificable, es trobava a l'inici de la llarga llista de 1.872 fiscals en actiu a l'Estat, dels quals una catorzena exerceixen a la província de Girona. I és que, segons la llista, els dos primers fiscals de l'escalafó, que es corresponen amb els que acumulen més experiència, només tindrien 10 anys d'experiència, quan realment superen els 40 anys de carrera professional.

Un dels errors que s'ha detectat a Girona és, per exemple, la descripció de Josep Maria Casadevall com a fiscal en cap, quan aquest càrrec l'ostenta Ana María Meléndez.

En tot cas, segons el document, el fiscal que acumula més experiència és Francisco Joaquín Soto, que és el tinent fiscal de la Fiscalia Provincial de Girona. El BOE de 1989 recull el nomenament de Soto com a tinent fiscal. I és que de fet Soto acumula 37 anys d'experiència i se situa en la 115 posició en l'escalafó a tot l'Estat. Per darrere seu, cal baixar fins al número 219 per trobar el següent fiscal destinat a Girona que apareix a la llista, i és José María Torres, amb 35 anys d'experiència professional com a fiscal. A pocs números, concretament dotze, apareix Josep Maria Casadevall, amb 35 anys de carrera i que ostenta els càrrecs de delegat de cooperació internacional i de delictes econòmics.

La primera dona fiscal a l'escalafó és la fiscal en cap Meléndez, que acumula 31 anys de carrera professional i se situa al número 384 de l'escalafó.

El podi dels cinc primers fiscals de l'escalafó a Girona el tanca Ana Maria Usón, la fiscal delegada contra la Violència sobre la Dona. Va ser nomenada el febrer de 2020, en substitució de María del Mar Domínguez, i va ser l'única sol·licitant de la plaça. Montserrat González arriba al número 495 de l'escalafó, i és la fiscal delegada de Menors a la demarcació.

La província compta amb vuit fiscals més, dels quals cinc són dones. L'últim fiscal adscrit a Girona que apareix a l'escalafó és Sònia Rovira, delegada de Sinistralitat Laboral. Té el número 1.660 i compta amb més de 12 anys de carrera.

La categoria de fiscal és equiparable a la figura d'un magistrat en l'escalafó de la Carrera judicial, i té per sobre els fiscals de Sala del Tribunal Suprem. Per sota hi ha els advocats-fiscals, que s'equiparen a jutges. A l'Estat n'hi ha 668, dels quals a la província n'hi ha una trentena en actiu, la primera de la qual és Gregoria Domínguez, amb el número 123. Compta amb prop de 10 anys d'experiència.

De fet, destaca l'àmplia presència femenina de les noves promocions, i a l'escalafó 22 dels 29 fiscals són dones.