Cornellà planta l'arbre de Maig, sense públic

L'Ajuntament de Cornellà del Terri va plantar ahir matí l'arbre de Maig, que tradicionalment es fa el Dilluns del Pasqua, i va fer un Ball del Cornut simbòlic en homenatge als pacients de la covid-19 i els sanitaris. L'alcalde del municipi, Salvador Coll, va recordar que l'arbre de Maig simbolitza «la lluita del poble contra el feudalisme» i aquest any s'ha transformat en la lluita del poble contra la pandèmia. Per això a primera hora es va plantar l'arbre amb una grua mecànica i al migdia es va fer un acte institucional en homenatge als malalts de coronavirus i tot els sanitaris que han estat a primera fila lluitant contra el virus. L'acte es va fer sense públic però va transmetre en directe per Televisió de Banyoles.

Minuts abans de les nou del matí l'arbre de Maig ja lluïa a la plaça que porta el mateix nom a Cornellà del Terri. Habitualment un grup de persones ajuden a plantar el tronc de pollancre més alt que hi hagi pels voltants del municipi, tal com marca la tradició.