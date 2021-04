Un home mor a Sant Miquel de Campmajor en caure-li el pilar d'un cobert al damunt

Un home va morir divendres en una masia rural de Sant Miquel de Campmajor quan el pilar de l'hamaca on estava estirat es va trencar i li va caure a sobre. Els serveis d'emergència van intentar salvar-li la vida, però la gravetat de les ferides sofertes ho va fer impossible.

Els fets es van produir divendres a un quart de dotze del migdia. L'home era veí de Torredembarra i havia llogat la casa amb la seva família per passar uns dies de vacances de Setmana Santa. L'hamaca estava instal·lada en un cobert del pati de la casa principal i un dels pilars va cedir i va caure a sobre de l'home.

Intent de reanimació

Al lloc del succés s'hi va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que quan hi va arribar es va trobar l'home encara en vida. Els membres d'emergències van intentar salvar-li la vida amb tots els mitjans, però no va ser possible per la gravetat de les ferides i va morir poc després que hi arribessin.

Vacances amb la família

Segons ha pogut saber Diari de Girona, la víctima mortal tenia 43 anys i havia llogat aquesta masia rural de Sant Miquel de Campmajor per passar uns dies de vacances amb la seva família.

Els Mossos d'Esquadra, que van ser alertats immediatament, han obert una investigació per esclarir les causes de la mort. De moment, la secció d'investigació de la policia autonòmica de Girona treballa amb la hipòtesi d'una mort accidental.