Els indicadors segueixen baixant a Girona, que suma dues morts

La Regió Sanitària de Girona continua mostrant una tendència lleugerament a la baixa per segon dia consecutiu pel que fa a l'expansió de la covid-19. Així ho mostren indicadors com el risc de rebrot, que es redueix fins a 304, 12 punts menys que en el balanç anterior. Val a dir, però, que segueix sent una xifra més elevada que en l'interval anterior (la setmana del 19 al 25 de març). Aleshores, el risc de rebrot se situava en 274 punts. L'Rt (la velocitat de propagació) disminueix set centèsimes i se situa en 1,17 punts. Malgrat això, aquests nivells són superiors als indicadors de tot Catalunya.

Pel que fa als contagis, respecte del darrer balanç tan sols se sumen 3 nous casos positius. La regió sanitària gironina registra dues noves defuncions causades per la covid-19. La taxa de confirmats és de 134 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 258. El 7,20% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 169 pacients ingressats, 2 més que el dia anterior. Així, el total de morts acumulats a la regió és de 2.032 des que va començar la pandèmia.

Catalunya: tercer dia a la baixa

Pel que fa al conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, continua per tercer dia consecutiu a la baixa, i es redueix a 1,11; són cinc centèsimes menys. Mentrestant, el risc de rebrot cau a 269 (-11), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies puja lleugerament i passa de 241,23 a 242,76. S'han declarat 856 nous casos confirmats, amb un total de 605.055. El 7,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,50%). La mitjana d'edat dels positius se situa en els 40,68 anys.

S'ha informat de 17 noves morts, amb un total de 21.392 defuncions en tota la pandèmia. D'aquests, 13.545 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+14), 4.555 en residències (ídem), 1.153 en domicilis (ídem) i 2.139 no classificables (+3).

Respecte de les hospitalitzacions, hi ha 1.608 pacients ingressats, 57 més que en el balanç anterior, i 431 persones a l'UCI, set més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 258 entre el 19 i el 25 de març i se situa a 269 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 1,11, per sota de l'1,16 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 242,76 entre el 26 de març i l'1 d'abril, per sobre dels 223,03 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats, en el període del 26 de març a l'1 d'abril n'hi va haver 9.530, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.191. Això situa la taxa de confirmats en 123,58 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (119,18).

Entre el 26 de març i l'1 d'abril s'han declarat 107 defuncions, mentre que la setmana anterior en van ser 135. En l'últim interval hi havia 1.430 ingressats a l'hospital. La setmana anterior, n'hi va haver 1.394.