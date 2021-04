L'hostaleria gironina tanca una «bona» Setmana Santa

Visitants a Calella de Palafrugell, on hi ha hagut milers de turistes.

Visitants a Calella de Palafrugell, on hi ha hagut milers de turistes. pere duran / nord media

La Setmana Santa acaba amb un bon regust de boca per al sector de l'hostaleria de la demarcació de Girona, que han aconseguit ocupacions que ronden el 80%. La portaveu de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras, va afirmar que «l'ocupació ha estat bona» però va recordar que aquest any no s'ha penjat el cartell de complet. El principal motiu podria ser que molts han optat per fer escapades d'un dia i tornar a dormir a casa. Els establiments de la Costa Brava i del Pirineu gironí han assolit xifres d'ocupació similar.

A la zona centre de la Costa Brava han obert prop d'un 60% dels hotels, igual que en la part litoral de l'Alt Empordà. Tot i així, la mitjana d'ocupació s'ha quedat entre el 70 i el 80% i en alguns casos s'ha arribat al 90%. Pel que fa al Pirineu, les xifres són similars, ja que els hotels han tingut un 80% de les places ocupades i en alguns casos s'ha arribat al 95%. El contrapunt arriba de la zona sud de la Costa Brava, en què només ha obert un 10% dels establiments i «les ocupacions no són bones».

Habitatges d'ús turístic

Pel que fa als Habitatges d'Ús Turístic (HUT), també estan molt satisfets del nombre de visitants que han rebut aquests dies.

Les xifres d'ocupació també es mouen «per sobre del 80%» tant a la costa com a les zones d'interior del territori i de muntanya. «La gent s'ha mogut», va afirmar el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines, Toni Garcia.

El perfil de turista també ha estat «de proximitat», essent el públic de l'àrea metropolitana de Barcelona el que més ha viatjat a la demarcació. «Hi havia ganes de sortir i hem tingut dades positives», va remarcar Garcia.

Operació tornada

Tot plegat ahir va generar una operació tornada que no va provocar cap gran col·lapse. Molts vehicles marxaven de la costa per retornar a casa. A la C-31, a mitja tarda, el trànsit era bastant dens però sense arribar-se a aturar a la carretera. A les quatre de la tarda, ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). Es calcula que en l'operació retorn, que es va iniciar diumenge al migdia i acabava ahir a les deu de la nit, tornaran a Barcelona entre 514.800 i 585.000 vehicles.