L'hotel TorreMirona reobre 5 mesos després

El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa,de Navata, tancat des del novembre passat per la pandèmia de la COVID-19, va recuperar el 25 de març l'activitat de tots els seus serveis. D'aquesta manera, van obrir portes l'hotel, l'aparthotel, el restaurant, la terrassa i l'spa. Yassine Bouallala, gerent del complex, va explicar que «confiem que es vagi normalitzat la situació i hi hagi una lliure circulació aviat, perquè també depenem molt del turisme estranger, sobretotdel francès».

L'hotel va tancar l'1 de novembre a causa de la pandèmia i amb l'obertura, confia en no haver d'aturar més l'activitat. Després de l'obertura de fa dues setmanes, mantenen el protocol de seguretat i higiene que van elaborar l'any passat per evitar el contagi del coronavirus, que s'aplica en la recepció de mercaderies, en la desinfecció dels treballadors, la neteja d'uniformes in situ i amb gels hidroalcohòlics distribuïts per diferents punts, entre altres mesures.