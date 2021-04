Marge de 72 hores per decidir si s'endureixen les restriccions

Aquest dilluns el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va demanar deixar un marge d'entre 48 i 72 hores per veure si cal endurir les restriccions després de Setmana Santa. «Els indicadors no augmenten, però segueixen estables. Això no són bones ?notícies i haurem d'esperar un temps per no prendre les decisions en calent», va afirmar Ramentol en declaracions a Catalunya Ràdio.

«Venen dies assistencialment complicats», va dir el secretari general de Salut, que va posar el focus en el degoteig a l'alça d'ingressos a les UCIs (431 pacients aquest dilluns a tot Catalunya). Ramentol creu que les dades epidemiològiques d'aquests dies fan «una sensació enganyosa de certa millora» que es pot veure alterada per «la realitat d'aquests dies festius».

A més a més, Marc Ramentol va parlar de la franja de població de 65 a 70 anys i va avançar que «segurament seran els que es vacunaran amb Janssen».

La campanya de vacunació segueix en paral·lel. Aquest dilluns de Pasqua unes 17.000 persones de 60 a 65 anys van rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Així, el 30% d'aquest segment de població ja està vacunat, alhora que Salut espera 194.000 dosis de la vacuna de Pfizer per acabar la immunització dels majors de 80.

«Col·lectiu d'altíssim risc»

Aquesta Setmana Santa Catalunya ha superat el milió de vacunats amb la primera dosi d'alguna de les vacunes disponibles. Quant al grup d'entre 60 i 65 anys, dissabte es van vacunar unes 14.800 persones i ahir, més de 12.000. Ramentol va voler destacar que el 30% de la població d'aquest segment d'edat ja està vacunada, un pas que considera important en ser «un col·lectiu d'altíssim risc d'entrar a l'UCI» si contrauen la covid-19 i per als qui encara hi ha 1.500 cites disponibles.

La Generalitat va rebre ahir entre 193.000 i 194.000 dosis de la vacuna de Pfizer que destinaran a poder finalitzar la vacunació dels majors de 80 i començar a immunitzar el grup de 70 a 79 anys.

Al 70%, a l'agost

Quant al segment de població de 65 a 70 anys, Marc Ramentol creu que es podrien beneficiar de la vacuna de Jansen, que tot i que ara arriba amb «comptagotes» esperen que, a partir de maig, arribi «en volums més rellevants», segons va apuntar el secretari general de Salut.

A més a més, Ramentol va reiterar que el 70% de la població catalana podria estar vacunada contra el coronavirus a finals d'agost, si es compleixen els terminis d'entrega de les dosis promeses per poder distribuir per tot Catalunya. Segons el secretari general de Salut, aquesta previsió es fa «d'acord amb els compromisos d'entregues que arriben» des del Ministeri de Sanitat i des de la Unió Europea (UE).

Sobre les 193.000 vacunes de Pfizer que van arribar aquest dilluns a Catalunya, Marc Ramentol va detallar que aniran destinades «de manera prioritària» a cobrir els majors de 80 anys que encara no han rebut la primera dosi de la vacuna i a persones grans dependents.

Majors de 65 i de 70 anys

La següent franja d'edat que rebrà la immunització serà la de 70 a 79 anys, d'aquí a una setmana: «Coincidirà amb un augment de l'entrada de les vacunes de Pfizer», i ha considerat aquesta empresa com la més rigorosa i complidora.

Pel que fa a les persones d'edats compreses entre 65 i 70 anys (que no poden rebre la vacuna d'AstraZeneca i encara no entren en els plans de vacunació amb Pfizer), «fa l'efecte que aquest podria ser un col·lectiu que es beneficiï» del fàrmac de Janssen.