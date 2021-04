Olot inicia una nova campanya de control de gavians al municipi

Olot enceta una nova campanya de control de la població de gavians al municipi. L'actuació es realitza cada any per aquesta època i el consistori insisteix que la participació ciutadana és «fonamental». El gavià argentat és una espècie colonitzadora que s'ha anat expandint des de la costa cap a les comarques d'interior. La seva presència a la ciutat d'Olot és cada any més important i genera molèsties als veïns i veïnes pels seus crits i l'agressivitat de les parelles adultes quan protegeixen els seus nius. A partir dels mesos de març i abril comença la seva època de cria i és en aquest moment que es pot intervenir per realitzar un control de la població de l'espècie. Un any més, des de SIGMA, es realitzen actuacions en matèria de control de gavians a la ciutat encaminades a evitar-ne l'increment. Una empresa especialitzada aplica la tècnica de punció dels ous durant els primers estadis d'incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. A més de controlar la natalitat, s'eviten també les molèsties pel comportament agressiu dels adults quan neixen les cries.

A Olot ja es van realitzar les primeres actuacions de control l'any 2009 i s'hi han anat portant a terme fins a data d'avui. Així, els darrers anys s'ha realitzat una mitjana de 30 puncions anuals. El consistori demana contactar amb el Consorci SIGMA sempre que es tingui informació al respecte.