La pandèmia afecta la salut emocional de sis de cada deu gironins atesos per la Creu Roja · @CreuRojaGirona

El segon informe de l'Observatori sobre l'impacte de la covid-19 en els col·lectius vulnerables que s'ha fet a 220 usuaris dels programes de pobresa de la Creu Roja Girona revela que la pandèmia ha afectat negativament la salut emocional de sis de cada deu gironins. L'entitat remarca que l'impacta de la crisi sanitària "ha tornat a posar de relleu" que algunes persones "poden viure de manera més saludable que altres" en funció de les desigualtats socials i econòmiques. "Les desigualtats repercuteixen de manera clara en la salut de les persones, especialment de les més vulnerables", exposen en un comunicat.

A les comarques gironines, el 57% dels usuaris dels programes d'Intervenció Social afirmen que la pandèmia ha afectat negativament la seva salut emocional. Aquestes són dades que es desprenen del segon informe de l'Observatori sobre l'impacte de la covid-19 en els col·lectius vulnerables que han fet a partir de trucades telefòniques a 220 usuaris de la Creu Roja de Girona. L'informe pretén obtenir una radiografia sobre el grau de vulnerabilitat, risc de pobresa i exclusió i necessitats i expectatives de les persones ateses per l'entitat.

"Les principals causes demorbilitat i mortalitat se solen relacionar amb mals hàbits d'alimentació i de vida però també cal buscar-les en les condicions quotidianes de vida, com ara l'accés a l'aigua segura, habitatges adequats, alimentació saludable, educació o feina, la disponibilitat de suport social i les condicions medi ambientals, més que les característiques físiques i biològiques de les persones", apunta la Creu Roja.

Per aquest motiu, Creu Roja s'ha sumat a la campanya endegada per l'OMS amb motiu de la celebració dimecres del Dia Mundial de la Salut amb el lema 'Construir un món més just i saludable'.

Creu Roja Respon enfront la covid-19

El Pla Creu Roja Respon, que l'entitat ha posat en marxa des que va començar la pandèmia el mes de març de 2020, ha suposat la major mobilització de recursos i persones en la història recent de la Creu Roja.

A la demarcació de Girona, en l'àmbit de Salut, des del passat mes de març de 2020 fins al mes de març de 2021, van fer 27.546 trucades de seguiment i promoció de la salut, han sensibilitzat 14.009 persones en els projectes de salut comunitària, oci nocturn i mediació comunitària i han repartit 150.000 mascaretes. També han fet 26.769 proves/cribratges poblacionals a més de 368 centres educatius i de gent gran i han donat suport amb voluntariat a diferents iniciatives de cribratges poblacionals. A més, han fet 4.671 entregues de medicaments a domicili a persones que, per qüestions de mobilitat, no podien desplaçar-se a la farmàcia.

Pel que fa al suport psicoemocional, hi ha a disposició de la població dos números de telèfon d'acompanyament psicoemocional (un a nivell estatal i un a nivell català).

La Creu Roja remarca que les activitats han estat possibles gràcies als més de 665 voluntaris i de l'àmbit de salut que han fet 13.318 hores d'acció voluntària des de l'inici de la pandèmia.