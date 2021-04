Sant Joan transformarà la plaça de les Fonts

Sant Joan les Fonts adaptarà la plaça de les Fonts a les necessitats dels veïns, després que alguns dels seus espais no es fessin servir i es transformaran en nous jocs infantils. Les propostes són fruit de la trobada «Quedem a la Plaça?», una aposta decidida per la participació ciutadana a Sant Joan les Fonts. El resultat serà la creació d'un nou espai per a jocs infantils pavimentat amb paviment tou de color que tindrà uns bancs de fusta i tres espais de diversió per a la mainada. El cost aproximat del parc és de 26.000?€. El mateix procediment de participació ciutadana s'ha posat en marxa ara a la Canya, concretament a la plaça de l'1 d'octubre.