Acte de reconeixement als contribuents de la «Wikipedra»

El consorci Salines Bassegoda celebrarà avui un acte per agrair la tasca de les entitats que han pujat contingut a Wikipedra. Durant la Setmana de la Pedra Seca, a finals de novembre, el consorci ja els va fer un reconeixement en format digital, ja que les restriccions impedien fer-ho de forma presencial. Avui, l'acte es farà presencialment al castell de Llers. Qui més ha contribuït són Via Pirena i Gas Monuntail, per a qui l'artista Josep Ministral ha fet una intervenció sobre pedra.