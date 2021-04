Actuacions de millora a l'escola bressol El Niu de Sant Joan les Fonts

Sant Joan les Fonts ha efectuat aquesta Setmana Santa actuacions de millora a l'escola bressol municipal El Niu. Concretament, s'ha creat una nova obertura directa al pati del centre per a l'aula dels petits (els que tenen edat d'entre 0 i 1 any), ja que fins ara aquesta aula no tenia accés directe a l'exterior. Aquesta mesura servirà a llarg termini i permetrà tenir tres entrades diferents per als tres grups del centre. A més, també s'ha construït una petita vorera per millorar els desplaçaments. Aquestes millores formen part de les inversions que el consistori fa als equipaments de titularitat municipal per anar-los millorant en funció de les peticions.