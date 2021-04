Les adolescents segueixen més les normes covid que els nois

Les noies compleixen més amb les recomanacions sanitàries per la covid-19 en comparació amb els nois. Aquesta és una de les principals conclusions d'una enquesta de la Diputació de Barcelona feta sobre 1.696 alumnes de 4t d'ESO d'onze municipis de la demarcació de Barcelona. Les desigualtats per gènere són transversals en tots els resultats. Així, el 96,2% de les noies fa servir la mascareta sempre o molt sovint, mentre que tenen el mateix comportament un 89,6% dels nois. La preocupació per contagiar-se arriba al 66,5% de les noies, percentatge que baixa al 55,2% entre els nois. A més, el 76% de les noies estan preocupades de contagiar els altres, mentre que afirmen el mateix el 60,5% dels nois.

També s'observen diferències sobre la preocupació de cara al futur ja que el 47,5% dels nois diuen estar més angoixats ara que abans de la pandèmia, mentre que entre les noies el percentatge arriba al 65,2%.