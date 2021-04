Augmenten els hospitalitzats però baixa la transmissió

Un dia més, es va produir una situació contradictòria en l'actualització de dades per part de Salut: hi va haver una forta davallada dels indicadors de contagi però va seguir creixent la pressió assistencial de forma preocupant. Concretament, a Girona el risc de rebrot va disminuir 39 punts i va baixar del llindar de 300. A més, la velocitat de propagació del virus va caure catorze centèsimes fins a 1,03. En canvi, la pressió assistencial va seguir pujant i ja hi havia nou hospitalitzats més i tres crítics més. En total, fins al darrer balanç hi havia 178 ingressats i 50 crítics. Aquestes dades contradictòries es deuen, principalment, a la disminució de diagnòstics de coronavirus dels darrers dies. «S'han detectat molts menys casos perquè menys gent ha anat als serveis sanitaris i, per tant, s'han diagnosticat menys persones», va explicar ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Aquest fet es veu reflectit en els tests d'antígens ràpids (TAR) en persones simptomàtiques i donen positiu. Precisament, en els darrers dies, aquesta xifra ha experimentat un descens accentuat. A tall d'exemple, el dilluns 29 de març es van registrar 734 TAR positius a tot Catalunya i, dilluns 5, en canvi, en van ser 298. És per això que Argimon va dir que cal esperar per valorar la situació epidemiològica i l'efecte real que la Setmana Santa ha tingut en la pandèmia. «Les dades que tenim són de difícil interpretació, però no van bé i no ho veurem clarament fins als dies vinents».

Una de les dades més preocupants, a part de l'augment de la pressió assistencial, és la positivitat de les proves. A Girona, fa dues setmanes un 5,65% dels tests sortien positius. En fa una, el percentatge era del 6,2% i, en l'últim balanç, el percentatge s'enfila al 7,98%. A Catalunya, s'està seguint una evolució paral·lela. La setmana passada era d'un 10,5 % i dilluns ja arribava al 12,9.

D'altra banda, la situació hospitalària a Catalunya també preocupa a les autoritats sanitàries. «Fa més de deu dies que les xifres d'ocupació de llits crítics no paren d'augmentar i aquest ritme no el podrem sostenir». El 26 de març va ser l'últim dia en què es va registrar un descens per sota dels 400 ingressats a les unitats de cures intensives, amb 392. Segons el darrer balanç, n'hi ha 445.

Respecte a les altres dades, ahir a Girona Salut va notificar 154 casos nous, un 79% més que el dia anterior i una defunció.

A Catalunya es va produir un increment de cent hospitalitzats i catorze crítics. Es van sumar 909 casos i vuit defuncions. El risc de rebrot va baixar 36 punts i la Rt, dotze centèsimes. La positivitat de casos va pujar però va baixar significativament el nombre de proves realitzades.

La incidència de casos dels darrers dies també va baixar.