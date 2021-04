Catalunya valorarà si pot oferir tests d'antígens gratuïts

El Govern té sobre la taula la possibilitat d'aplicar una estratègia de tests d'antígens gratuïts per a la ciutadania. Així ho va dir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que va explicar que en els propers dies les autoritats sanitàries abordaran la possibilitat de facilitar proves i avançar en la «corresponsabilitat». En roda de premsa, Budó es va referir a l'estratègia que ja ha anunciat el Regne Unit, segons la qual preveuen posar a disposició de la ciutadania dos tests gratuïts per setmana per poder fer activitats de manera més segura. Budó va explicar que les autoritats sanitàries debatran si es pot fer una mesura similar a Catalunya.

D'altra banda, la portaveu va demanar responsabilitat després de Setmana Santa i va dir que es van veure imatges que «no agraden i no es poden repetir». La portaveu del Govern no va voler avançar si després de Setmana Santa caldrà endurir les restriccions a l'espera que es tinguin les dades epidemiològiques.