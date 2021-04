Consum admet problemes de control amb les clíniques dentals

«No negaré que hi ha un problema de control amb aquest tipus de companyies (macroclíniques dentals) per part de les autoritats, ja que el mercat és més ràpid que la capacitat de regular lleis», va admetre Daniel Arribas, assessor jurídic del Ministeri de Consum a les associacions d'afectats.

El dimecres passat va tenir lloc una trobada virtual entre l'assessor i tres associacions d'afectats, entre les quals la gironina que engloba pacients d'Idental, i on es va posar sobre la taula algunes de les problemàtiques que es troben els afectats per tal que el Ministeri trobi solucions.

De fet, l'objectiu de les entitats era reunir-se amb els ministres de Consum i de Sanitat, és a dir, amb Alberto Garzón i amb Carolina Darias, respectivament, tal com van fer en diverses ocasions anteriors a la pandèmia del coronavirus. L'any passat ja no van poder reunir-se amb cap representant, i enguany l'associació gironina ha pogut concertar una reunió amb l'assessor d'un dels ministeris implicats.

Les principals reivindicacions de les associacions són la inclusió de la salut bucodental a la cartera de salut pública, que hi hagi més control en les macroclíniques dentals i que es modifiqui la llei de societats mercantils perquè les empreses sanitàries tinguin una regulació diferent de la resta.

Durant la reunió, el representant del Ministeri va admetre que part del problema «de base» és el fet que la normativa mercantil no diferenciï entre les companyies que ofereixen serveis sanitaris amb la resta. «Des del ministeri estem treballant perquè hi hagi més garanties, així que volem modificar la normativa mercantil que regula aquests serveis perquè creiem que no s'han de tractar de la mateixa forma», va assegurar Arribas. Amb tot, va indicar que en el cas de la fallida de Dentix, els havien arribat «pocs casos» de mala praxi, i que es tracta d'un cas molt diferent del d'Idental, que està essent investigat a l'Audiència Nacional per presumpta estafa.

També va precisar que, en el cas de Dentix, des que va ser adquirida per part de la companyia Advent (màxim accionista de Vitaldent), ara les autoritats de consum poden actuar «més fàcilment» en cas de detectar incompliments. «Abans era més difícil perquè no teníem una companyia amb múscul darrere», va alegar. Amb tot, i davant les peticions de les associacions d'endurir controls a les clíniques i també a les financeres, va admetre que «si no es legisla, és possible que en el futur tornem a tenir casos similars a Idental i Dentix».