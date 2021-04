Demà comença el cribratge a la UdG per l'increment de positius entre els joves

El Departament de Salut i la Universitat de Girona iniciaran demà un cribratge massiu a la Universitat de Girona (UdG) que comptarà amb punts d'extracció de mostres al Campus Montilivi -8, 9, 21 i 22 d'abril- i al Campus Barri Vell, el 14 i 15 d'abril. Els espais estaran operatius de 10 del matí a 4 de la tarda. El cribratge està dirigit a estudiants catalans i de fora de Catalunya, així com professionals que siguin asimptomàtics i que no estiguin vacunats, tant de la Universitat de Girona com d'altres universitats de Catalunya.

Els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de covid-19 però, per contra, si agafen la malaltia presenten un quadre clínic lleu o asimptomàtic. És per això que en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia s'ha decidit impulsar els cribratges a la comunitat universitària per tal de poder arribar a aquests grups d'edat, detectar persones asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió del virus.

El dispositiu a la Regió Sanitària de Girona s'ha coordinat en col·laboració amb la UdG i s'habilitarà un punt de cribratge al menjador d'estudiants del Campus Montilivi i un segon espai a l'aula magna del Campus Barri Vell en els dies establerts.

La Universitat de Girona és una de les dotze universitats catalanes que participaran en el cribratge i en total es preveu cribrar a 230.000 estudiants durant el mes d'abril. No serà necessari que l'alumnat o el professorat es faci la prova al seu centre, sinó que poden desplaçar-se a la universitat més propera al domicili.

Tant el gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, com el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire, destaquen la importància del cribratge per «tallar la transmissió del virus entre asimptomàtics».