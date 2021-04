Enterren l'arxiprest del Ripollès, Joan Carles Serra, de seixanta-dos anys

L'arxiprest del Ripollès, mossèn Joan Carles Serra i Permanyer, va rebre aquest Dilluns Sant el darrer adeu per part dels vilatans de Ripoll, d'on també era rector. Després de diverses setmanes lluitant contra la covid-19, Joan Carles Serra va morir dijous passat, a Barcelona, a l'edat de seixanta-dos anys. Portava dotze anys exercint com a prevere i tres com a rector de Ripoll.

Prèviament a ser ordenat mossèn, Joan Carles Serra i Permanyer havia exercit com a diaca a Sant Joan de Vilatorrada. A partir de 2009 va servir com a rector a múltiples parròquies, entre les quals hi havia les de Santa Maria d'Aiguafreda, Sant Rafel del Figaró, Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà o Sant Miquel de Balenyà.

A partir de 2018 va ser nomenat pel càrrec d'arxiprest del Ripollès, assumint alhora la major part de les parròquies del Baix Ripollès, incloses les de Campdevànol, Ripoll, Les Llosses, Gombrèn o Vallfogona.

Cerimònia de dues hores

El comiat a Joan Carles Serra, que s'havia guanyat el reconeixement de les poblacions on va exercir el seu sacerdoci, va fer-se ahir al monestir de Santa Maria de Ripoll, en una cerimònia de dues hores. El recinte catòlic es va omplir complint les mesures anticovid, com les restriccions d'aforament, que van deixar molta gent fora de l'església.

Les diverses prèdiques van destacar el seu tarannà i l'entrega a la gent, i van estar acompanyades per càntics, entre els quals un Pare Nostre musicat. L'ofici va estar dirigit pel bisbe de Vic, monsenyor Romà Casanova. Diumenge el mateix monestir va acollir la capella ardent de Serra, que tot i no tenir una trajectòria formal llarga com a capellà, era un home ben valorat per la cúpula diocesana.