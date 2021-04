Espanya prorroga les limitacions dels viatges des del Brasil i Sud-àfrica

El Consell de Ministres va aprovar ahir la cinquena pròrroga de les limitacions d'entrada a l'estat espanyol des de Brasil i Sud-àfrica com a mesura excepcional per contenir els contagis de la covid arran de les variants sorgides en aquests dos països. La mesura estarà en vigor fins a la mitjanit del 27 d'abril. Tant des del Brasil com des de Sud-àfrica només es podran operar vols ocupats per ciutadans espanyols o andorrans així com residents en els dos països o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen.