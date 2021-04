Junts constitueix tretze noves executives locals

L'executiva de Lloret, encapçalada per Romà Codina. junts per catalunya

Junts per Catalunya ha constituït tretze noves agrupacions locals a la vegueria de Girona, que se sumen a les tretze que ja existien des del passat mes de desembre. El partit confia que la posada en marxa d'aquestes executives locals permetrà reforçar la implantació del partit i vehicular les demandes específiques de cada territori.

De les tretze noves agrupacions, a l'Alt Empordà se n'ha constituït una: la de Figueres, amb Josep Maria Bernils com a coordinador. Al Baix Empordà, hi ha quatre noves agrupacions: la de Calonge i Sant Antoni, encapçalada per Carlos Campmajó; la Bisbal, amb Josep M. Plaja al capdavant; Mont-ras, liderada per Cristina Sánchez; i Sant Feliu de Guíxols, amb David González com a cap visible.

Al Gironès, s'han constituït les agrupacions locals de Celrà, amb David Mas de coordinador, Llagostera, amb Vicenç López i Sant Gregori, amb Pol Bordoy. Finalment, a la Selva, les noves executives són a Anglès, encapçalada per Neus Toy; Caldes de Malavella, amb Ramon Luque; Lloret, amb Romà Codina, Riudarenes, Joan Riambau, i Santa Coloma de Farners, amb Ramon Riera.