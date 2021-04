Olot inicia la votació dels pressupostos participatius amb onze propostes

Els Pressupostos Participatius arriben a la fase de votació. Els veïns i veïnes del sector nord d'Olot podran escollir a partir d'aquest divendres 9 d'abril a les 8h del matí i fins al dilluns 19 d'abril a les 20h, les propostes a què volen que es destinin els Pressupostos. Després de les reunions realitzades, es van concretar 32 propostes de les quals, després de la validació tècnica, onze han arribat al període de votació. Es tracta de l'activació dels barris per a la consciència mediambiental; la pacificació de la carretera de la Canya-Institut Escola Greda; locals socials de qualitat per als barris; barris accessibles per a tothom; la cultura als barris; Olot, ciutat diversa; donem vida a la plaça de Sant Francesc; Concurs «Ben bé d'Olot»; espais d'expressió i diàleg ciutadà; Fira de l'economia circular i butlletí als barris: Barris eco-feliços.

Aquest any són els veïns i les veïnes del sector nord d'Olot (Morrot, Benavent, Sant Cristòfor - Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix) els que estan cridats a participar d'aquesta edició, concretament un total de 8.280 persones.