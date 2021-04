Oxford suspèn els assajos amb nens de la vacuna d'AstraZeneca

La Universitat d'Oxford ha suspès els assajos amb nens i adolescents sobre la vacuna que desenvolupa amb AstraZeneca, pendents d'obtenir més informació després que s'hagin trobat problemes de circulació a la sang en adults que l'han rebut, anuncia el diari Wall Street Journal.

L'Agència Europa del Medicament (EMA) ha de pronunciar-se avui sobre la idoneïtat del fàrmac després que diversos països detectessin casos d'un rar tipus de trombosi, la dels sins venosos, en persones joves que van rebre la vacuna.

La vacuna d'AstraZeneca i els seus efectes en els més petits serà objecte d'anàlisi per part de la Universitat d'Oxford. Segons fonts de la mateixa institució, es procedirà a realitzar un estudi en uns 300 pacients voluntaris d'entre 6 i 17 anys d'edat per comprovar l'evolució i l'eficiència de la vacuna desenvolupada per la farmacèutica.

És la primera vegada que s'inclou en un mostreig a persones tan joves, després que el passat mes de desembre la companyia anglosueca desestimés incloure menors (de 5 anys amb prèvia autorització dels seus pares) en els seus treballs de test.

Oxford prefereix esperar el dictamen de l'agència britànica del medicament abans de seguir subministrant el fàrmac a menors.

Precisament, l'Agència Europea del Medicament (EMA) «encara no ha arribat a una conclusió» sobre la relació de la vacuna d'AstraZeneca amb els casos inusuals de coagulació sanguínia detectats en alguns països europeus, una recerca que «està en marxa» encara, segons va assegurar una font del regulador.