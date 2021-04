Els rescats dels Bombers es tripliquen durant la Setmana Santa a Girona

Els salvaments al medi natural s'han triplicat durant la Setmana Santa a les comarques gironines. Les dades facilitades pels Bombers de la Generalitat mostren que s'han realitzat 30 serveis d'aquestes característiques, quan l'any 2019 en van ser 11.

Per tant, hi ha hagut un creixement exponencial respecte a fa dos anys. Les dades del 2020 no són analitzables perquè l'any passat va estar marcat per l'estat d'alarma declarat arran de la crisi sanitària del coronavirus i gairebé no va haver-hi cap servei a Catalunya.

Les dades d'enguany són per tant resultat de la gran presència de gent al medi natural durant la Setmana Santa, que han escollit tant fer turisme de muntanya com de costa a la província, i això sovint acaba amb algun accident o persones extraviades ja que es perden perquè potser no coneixen prou el territori.

Dos rescats al Ripollès

Només en l'últim dia festiu, el Dilluns de Pasqua, els Bombers van realitzar dos serveis a la Regió d'Emergències de Girona -que no comptabilitza la Cerdanya-, ambdós al Ripollès. Van haver de rescatar una dona ferida al turmell a Gombrèn. Concretament, la dona estava caminant per la zona i es va lesionar a prop del santuari de la Mare de Déu de Montgrony, on va poder arribar una ambulància del SEM i la va evacuar.

Això va ser cap a dos quarts de dotze del migdia i, dues hores més tard, els Bombers van tenir un altre rescat al Ripollès, a Setcases. Aquí una dona estava fent una excursió i va patir una fractura al turmell quan creuava el riu a la zona del pla de Liens, a Setcases. Al lloc, s'hi va desplaçar l'helicòpter dels Bombers amb la unitat GRAE, que la va poder estabilitzar i posteriorment la va evacuar fins a l'helisuperfície d'Olot, on l'esperava l'ambulància del SEM per fer el trasllat fins a l'hospital.

L'activitat dels Bombers, per tant, ha estat molt frenètica i cada dia han hagut de fer sortides. Una mostra d'on tenien més feina són les comarques on s'han comptabilitzat més serveis: el Ripollès (8), el Baix Empordà (7) i l'Alt Empordà (6). Zones eminentment turístiques i on hi ha hagut des de caigudes als camins de ronda, persones extraviades perquè s'havien perdut fent una ruta o accidents mentre s'estava d'excursió.

Rescats a muntanya

El tipus de salvament que han realitzat més els Bombers durant aquest període de vacances ha estat el rescat de muntanya. Del total de 30 actuacions, 27 són d'aquesta tipologia, mentre que les altres tres han estat recerques de persones perdudes. A tot Catalunya durant la Setmana Santa s'ha superat el centenar de rescats (111), una xifra que dista de la dels serveis dels 2019, quan es va arribar a 37. Els Bombers han recordar a la gent que havia d'anar amb compte si sortia, però, tot i això, han hagut de fer moltes actuacions al medi natural.