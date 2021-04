En vuit dies es doblen els vacunats de més de 80 anys i d'entre 60 i 65

L'augment del ritme de vacunacions que s'ha produït la darrera setmana, també en dies festius, ha fet créixer considerablement el nombre de vaccins administrats a la Regió Sanitària de Girona, sobretot primeres dosis. Aquest increment ha sigut més accentuat en alguns col·lectius concrets.

D'una banda, fa vuit dies hi havia un 35% de gironins de 80 anys o més que havien rebut la primera dosi de Pfizer i segons la darrera actualització, ja hi ha un 66% de vacunats, gairebé el doble. D'altra banda, fa una setmana Salut havia vacunat un 15,6% de persones d'entre 60 i 65 anys amb AstraZeneca i actualment ja n'hi ha un 30,5% amb la primera dosi, el doble. Aquest fort increment no es veu reflectit de la mateixa manera en el nombre de segones dosis. I és que ha de passar un període de temps concret, depenent de cada companyia, per tal de rebre el segon vaccí. Els percentatges sí que estan més equilibrats entre els usuaris i treballadors de residències, el personal d'atenció primària i hospitalària i persones amb gran dependència, ja que van ser dels primers a rebre les vacunes.

Amb tot també és destacable l'increment general de vaccins en aquests vuit dies. A Girona se n'han posat 27.150 més, dada que representa un increment del 21%. La majoria d'aquests també són primeres dosis, ja que el ritme de segones va més lent. És per això que el percentatge total d'immunitzats encara és baix. La setmana passada era del 4,9% i ara és del 5,2%. Segons Salut,el criteri general per determinar la pauta completa o immunització és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 56 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.

Finalment, el ritme de primeres dosis creix més ràpidament. La setmana passada hi havia un 9,6% de gironins que ja la tenien i actualment el percentatge és del 12,6%. Cal destacar que ahir també es va posar en marxa l'ampliació de la campanya de vacunació a diversos espais externs als CAPs de la Regió Sanitària de Girona. D'aquesta manera, es millora l'accessibilitat a les vacunes per part de la població.

Argimon demana concreció

D'altra banda, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va demanar a l'Estat que concreti el tipus, la quantitat, el calendari i la cadència dels 87 milions de dosis de vacunes contra el coronavirus que el president de Govern, Pedro Sànchez, va anunciar ahir.

El secretari va aclarir que no és una crítica cap al president del Govern i va emplaçar a la Comissió de Salut Pública de demà, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, per disposar de les xifres concretes de l'arribada de vacunes.

Sobre la situació del pla de vacunació, Argimon va anunciar que en els darrers quatre dies s'han posat 50.483 vacunes en 34 centres oberts. També va destacar la nova remesa de vacunes d'aquesta setmana: «Avui (ahir) hem començat a administrar 200.000 dosis de Pfizer, és una molt bona notícia, són tot persones de més de 80 anys o, fins i tot ja de menys edat, que rebran una primera dosi».

Sobre els casos en persones vacunades, des de l'inici de l'any, hi ha hagut 173.542 positius, dels quals 5.880 han aparegut en persones vacunades. Segons un estudi comparatiu dut a terme pel Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) entre persones vacunades i no vacunades en l'àmbit hospitalari també es confirma que «les dades mostren que la vacunació evita casos, però també la gravetat d'aquests».

Pel que fa a les dades de cobertura en grups en què s'ha iniciat la vacunació, la vacunació de persones amb grans dependències i majors de 80 anys ja té una cobertura per sobre del 65% i que la xifra de segones dosis ja s'està apropant molt a la de les primeres dosis. A Catalunya ja s'han administrat 1.483.202 vacunes.