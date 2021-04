Aproven la convocatòria per triar el nou president de l'Audiència de Girona

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat les bases de la convocatòria per a la presidència de l'Audiència Provincial de Girona, davant la renúncia de Fernando Lacaba per per ocupar una plaça de magistrat a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). També s'han aprovat la convocatòria de places per a les audiències provincnials de Lugo i Burgos, així com una plaça de magistrat en la Sala Militar del Tribunal Suprem i les presidències de la Sala Social del TSJ d'Extremadura i de la sala contenciosa-administrativa del País Basc. En total, es tracta de sis places.

D'altra banda, el CGPJ va fer ahir les entrevistes que li quedaven pendents als dos últims candidats per a ocupar les places vacants a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. Aquesta funció es realitza independentment de l'entrada en vigor de la reforma instada per PSOE i Podem que impedeix fer nomenaments en funcions als vocals en funcions -com és el cas, ja que el Consell va concloure el seu mandat al desembre de 2018

Les entrevistes, que se sumen a les divuit que s'havien fet ja abans de l'aprovació de la reforma, permetran al nou Consell, un cop es renovi l'actual, poder fer aquests nomenaments de forma més ràpida que si hagués de començar el procés des del princip.

El Consell ha deixat pendents quatre nomenaments al Tribunal Suprem , entre altres vacants, que ja no podrà realitzar a causa de l'entrada en vigor de la reforma impulsada per PSOE i Unides Podem que ha estat aprovada per les Corts Generals per a limitar les funcions d'un CGPJ amb el mandat caducat, com l'actual.

La reforma «exprés» del CGPJ ha entrat ja en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).