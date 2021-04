Girona és la tercera gran ciutat catalana amb més percentatge de vacunats

Cues per rebre el vaccí d'AstraZeneca a Girona, fa dues setmanes.

marc martí

Girona se situa entre les ciutats de més de 100.000 habitants de Catalunya que té un percentatge més elevat de persones vacunades contra el coronavirus. Concretament, segons dades facilitades per Salut, fins dimarts havien rebut la primera o totes dues dosis un total de 22.528 persones, dada que representa el 21,5% de la població.

D'aquesta manera, Girona se situa en tercer lloc, després de Lleida i Barcelona, que tenen el ?percentatge de vacunats més alt. La capital del Segrià té un 23% de vacunats amb una o totes dues dosis i se situa en primer lloc a ?Catalunya. Seguidament, hi ha ?Barcelona, amb un 21,6%, ???pràc?ticament igualada amb Girona. ?Després de la capital del Gironès, hi ha Tarragona, amb un 20,8%, Reus (20,3%), Sabadell (19,8%), Mataró (19,3%), Badalona (19,1%), Terrassa (18,6%), Santa Coloma de Gramenet (18,3%) i l'Hospitalet de Llobregat (17,9%).

El nombre de primeres dosis supera amb escreix el de segones a totes les ciutats. A Girona, ja s'han administrat 15.790 primeres dosis, el 70% del total, i 6.738 de segones, el 30% restant. D'altra banda, el percentatge de vacunats amb la segona dosi a les ciutats de més de 100.000 habitants no segueix el mateix ordre que el de la primera. Tenint en compte que entre la primera i la segona dosi hi ha cert marge de temps, depenent del tipus de farmacèutica, hi pot haver alguns desajustos.

Totes les companyies autoritzades actualment a Catalunya ?Pfizer, Moderna i AstraZeneca? requereixen dues dosis perquè el procés d'immunització es completi correctament. Primerament, entre la primera i la segona dosi de Pfizer han de transcórrer entre 21 i 42 dies. En el cas de Moderna, han de passar 28 dies i, finalment, en el cas d'AstraZeneca han de transcórrer entre quatre i dotze setmanes.

Progrés de les vacunacions

Finalment, un 13,9% de catalans ja té administrada almenys una dosi i un 5,9% ja és immune a la covid-19. Segons el darrer balanç de Salut, es van inocular un total de 47.226 dosis, de les quals 44.273 van ser primeres dosis i 2.953, segones.

A la Regió Sanitària de Girona, es van posar 6.800 primeres dosis i 117 de segones. En conjunt, es tracta d'una de les xifres més altes.