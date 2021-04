Les llars monoparentals han crescut un 29% en sis anys a la província de Girona

El nombre de llars monoparentals a les comarques gironines s'ha incrementat un 29% en sis anys. Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'any 2014 n'hi havia 22.600, mentre que el 2020 ascendien a 29.200. Mentrestant, durant aquest període també s'ha incrementat lleugerament (un 1,73%) la xifra de llars on viu una sola persona, tot passant de 69.400 a 70.600.

Aquestes són algunes de les dades més destacades de l'Enquesta Continua sobre les Llars corresponents a l'any 2020. Segons aquesta enquesta, a les comarques gironines hi havia l'any passat un total de 294.500 llars. D'aquestes, tal com s'ha assenyalat, 29.200 corresponien a llars monoparentals. Es tracta d'una tipologia que ha experimentat un creixement important en els darrers anys, ja que sis anys enrere -l'any 2014- la xifra se situava només en 22.600.

La immensa majoria de les llars monoparentals estan encapçalades per una dona: és el cas de 22.900 llars, mentre que només en 6.300 és un home qui està al capdavant. Entre les dones, la major part de les que estan al capdavant d'una llar monoparental és perquè estan divorciades (9.500) o perquè són vídues (8.200). En el cas dels homes, la major part és perquè són vidus (1.800), mentre que les xifres de separats (1.200) o divorciats (1.300) són menors.

També ha crescut, tot i que en menor mesura, la xifra de persones que viuen soles, és a dir, les llars unipersonals, ja que actualment n'hi ha 70.600 i sis anys enrere eren 69.400. Entre aquestes persones, hi ha més homes (36.500) que dones (34.100). En el cas dels homes, la majoria dels que viuen sols tenen menys de 65 anys (27.400), mentre que només 9.100 d'ells superen els 65 anys. En la major part dels casos (20.000) són solters. En canvi, les dones que viuen soles tenen un perfil bastant diferent: n'hi ha més que superen els 65 anys (20.000) que no pas per sota d'aquesta edat (14.100). Pel que fa a la seva situació civil, la majoria (18.000) són vídues.

D'altra banda, també hi ha 68.000 llars ocupades per parelles sense fills (o que, en tot cas, els seus fills no resideixen a casa). La major part, però, són parelles amb fills (95.500). En relació a les parelles, la majoria són heterosexuals (191.400 llars), mentre que en 5.000 casos estan formades per dos homes i, en 7.000, per dues dones.

També hi ha 17.000 llars on conviuen nuclis familiars amb altra gent, mentre que en 5.800 vivendes hi conviuen persones que no tenen cap relació familiar entre elles. Finalment, també hi ha 8.500 llars on dues o més famílies comparteixen casa.

Entre altres aspectes, l'INE també analitza quina és la nacionalitat dels habitants de les llars gironines. En la majoria de casos (242.800 llars), hi viuen persones de nacionalitat exclusivament espanyola. En canvi, hi ha 23.700 llars mixtes (és a dir, on conviuen persones de nacionalitat espanyola i també estrangera), i 26.400 més on viuen tot de persones estrangeres de la mateixa nacionalitat. D'altra banda, només hi ha 1.600 llars on conviuen persones estrangeres que tenen diferents nacionalitats.