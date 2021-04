«Salvada» la Setmana Santa, torna el confinament comarcal

- «Veig que teniu molta gent».

- «Sí, anem de bòlit, però hem d'aprofitar aquests dies perquè la setmana vinent ens tornaran a tancar».

Divendres, amb totes les taules del seu local plenes, un restaurador de la Vall d'en Bas tenia clar que havia d'aprofitar el moment. El seu negoci estava ple, com també ho estaven la gran majoria dels restaurants de la Garrotxa o, encara més, en els de moltes poblacions de la Costa Brava, aprofitant «l'oxigen», en la definició de Josep Maria Argimon, que la Generalitat va decidir que s'havia de donar a la ciutadania. Però com el mateix restaurador preveia, o temia, un cop «salvada» la Setmana Santa ahir els van «tornar a tancar». No els restaurants, però sí les comarques amb un nou confinament perimetral que entrarà en vigor aquesta propera matinada. Des de les 12 de la nit de dijous a divendres, a Catalunya estarà prohibida la mobilitat entre comarques en una decisió, anunciada ahir a la tarda per la consellera de Salut Alba Vergés, que acaba amb aquesta mena d'hora del pati que s'ha viscut des del passat 15 de març, quan van decaure unes mesures que demà al vespre tornaran a ser vigents fins, de moment, el pròxim 19 d'abril. Bàsicament, el confinament perimetral per comarques que, segons va explicar a l'agència ACN la gerent de Costa Brava Centre Judit Lloberol, suposa una «patacada» per al sector turístic, on es lamenta que s'hagi anunciat «d'avui per demà passat». «Les reserves van començar a pujar tant per Setmana Santa com per aquestes pròximes setmanes, però ja hi ha persones que han tingut caigudes de reserves en només dues hores», es queixava Lloberol ahir a la tarda, quan, de fet, encara ni havia acabat la roda de premsa en la qual es van confirmar unes mesures que s'havien començat a filtrar ahir al migdia. En una línia molt semblant, la vicepresidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent, lamentava que no hi hagués hagut un «escalonament de la mobilitat, permetent que la gent pogués sortir durant l'abril i el maig i no «tothom de cop en els quatre dies de Setmana Santa» per acabar tornant a fer aquest pas enrere.

Una decisió de tornar al confinament comarcal que va ser argumentada ahir per Alba Vergés recordant que les UCIs estan experimentant «un creixement molt preocupant que no és assumible per al sistema sanitari» en una roda de premsa on, acompanyada pel conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i pel doctor Josep Maria Argimon, va deixar la porta oberta a endurir altres mesures «segons quina sigui l'evolució» del virus. De moment, però, ni la restauració ni el comerç fan cap pas enrere respecte als horaris i les limitacions d'aforament que han tingut en les últimes setmanes. Vergés va dir que el retorn al confinament comarcal és «obligat» pel continuat augment de casos dels últims dies i que, davant la situació actual, les mesures decretades ahir són les més «acurades, justes i imprescindibles» possibles. En la seva intervenció, Argimon va assegurar que «toca fer un pas enrere» recordant que a Catalunya hi ha 548 persones ingressades en UCIs; mentre Sàmper va voler posar el punt optimista pronosticant que la vacunació farà que «la pandèmia pugui estar controlada en dos mesos» i apuntant que l'arribada del bon temps també serà una ajuda perquè «farà que l'activitat social es faci fonamentalment a l'exterior». Preguntada sobre les crítiques d'Ada Colau, que va demanar que en el cas de Barcelona el confinament fos metropolità i no comarcal, Vergés va reconèixer que «Barcelona és una ciutat molt densa i amb poc espai verd», però va descartar que amb només la petició de l'alcaldessa n'hi hagués prou per canviar de criteri: «Si hi ha diferents peticions sobre la taula, sempre s'avaluen i no descartem mai res».

A diferència del que passava fins ara, anar amb el grup bombolla a una segona residència o a un hotel no donarà dret a canviar de comarca, però sí que se'n podrà sortir per motius justificats, com el retorn al domicili habitual, per cuidar persones majors o dependents, per motius sanitaris, laborals o d'estudis o per a les competicions esportives permeses...

A la resta d'Espanya, governs autonòmics com els de Cantàbria, que va decretar el tancament de l'interior de la restauració, País Basc, Navarra o Balears també van endurir les seves mesures anticovid-19.