Vent de 100 quilòmetres a l'Empordà en un dia de ple hivern

Les comarques gironines han viscut una baixada de temperatures destacada en les últimes hores i que, acompanyada de fortes ratxes de vent, han deixat un ambient de ple hivern. La primavera, per tant, ha fet una parèntesi i ha deixat que l'aire fred entrés de valent a la província.

Les imatges de gent vestint amb màniga curta que s'havien reproduït en algunes poblacions durant la Setmana Santa s'han esvaït i molts ciutadans han optat per treure altra vegada els abrics de l'armari. Aquest episodi hivernal en plena primavera va deixar ahir mala mar i cops de vent molt destacables.

A Portbou, la ratxa màxima va superar de llarg els 100 quilòmetres per hora (106,5), un temporal que tot i tenir menys intensitat també va deixar cops de vent elevats en punts de l'Empordà: al pantà de Darnius -Boadella va haver-hi una ràfega de fins a 78,1 quilòmetres per hora o a la Bisbal, se'n va registrar una de 59. En altres punts on també és menys costum que faci tramuntana, el vent també es va deixar sentir. A Girona ciutat, per exemple, es va registrar un cop de 36 quilòmetres per hora.

Tot i aquestes ventades, els Bombers no van haver de realitzar gairebé cap servei a la Regió de Girona. Per exemple, en van fer un a primera hora del matí al carrer Pi i Maragall de Colera, per un arbre que va caure al cim d'un cablejat i es va haver de retirar pel perill que podia suposar.

A banda del vent, també es va poder veure maregassa sobretot a la zona de l'Empordà. Al nord del cap de Creus i al cap de Begur hi havia un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per fort onatge. Unes ones que van superar en algun cas els 2,5 metres d'altura. La boia del cap de Begur que serveix per analitzar l'onatge de la província de Girona en aquests moments es troba inactiva, segons informa Ports de l'Estat a la seva aplicació web i, per tant, no aporta dades.

La tramuntana que va bufar ahir també va fer que la sensació tèrmica fos més acusada i, per tant, en alguns casos, la temperatura registrada semblés més baixa de la que marcaven les estacions meteorològiques.

Els valors màxims del dia van patir una davallada entre els tres i cinc graus respecte al dia anterior. Les màximes van quedar curtes i ahir, cap a dos quarts de tres de la tarda, el mercuri marcava registres que anaven entre els 15 i 13 graus i a l'interior de la província. A Girona ciutat, per exemple, ahir la màxima va marcar fins a 14,7 graus. En punts del Pirineu tampoc es van enfilar massa i van quedar valors de 7,5 graus a Molló o els 8,9 de Puigcerdà.

De cara a avui està previst que els termòmetres comencin a remuntar, sobretot a les hores més centrals del dia, i que ja hi hagi algun municipi on s'arribi als 20 graus.