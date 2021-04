El 75% dels càmpings gironins que van obrir per Setmana Santa, tornen a tancar pel confinament comarcal

Tres de cada quatre càmpings gironins que van obrir les portes per Setmana Santa les tornaran a tancar aquest cap de setmana a causa del confinament comarcal. Segons l'Associació de Càmpings de Girona, només hi haurà deu establiments en tota la demarcació que seguiran oberts amb les noves restriccions, ja que tan sols podran abastir-se de públic local. Des de l'entitat asseguren que les noves restriccions han suposat incertesa i angoixa al sector turístic i per això reclamen que s'acceleri el ritme de vacunació i s'adjudiquin ajudes directes. A més, l'associació demana al Govern que es permeti la lliure circulació si s'ha fet una reserva prèvia en un allotjament turístic.

L'Associació de Càmpings de Girona recorda que durant les festes de Nadal es permetia que la gent que hagués reservat un allotjament o tingués una segona residència es pogués moure. Això permetria mantenir alguns llocs de treball actiu i no abocar a la plantilla a un nou ERTO. A més, els empresaris creuen que aquesta mesura ajudaria a donar confiança als mercats de cara a l'estiu.

El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, recorda que el 40% dels càmpings gironins havia obert aprofitant la Setmana Santa i això ara portarà greus perjudicis per les empreses. Per això Gotanegra demana "que el Govern prengui mesura amb antelació suficient i que no hi hagi tanta improvisació i falta d'estratègia". El president de l'associació ha recordat que hi ha "moltes empreses al límit" i per això demana trobar solucions per ajudar al sector turístic, "el gran motor econòmic del país".