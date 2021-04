CaixaBank inicia una campanya de «crowdfunding» solidari a favor de la Fundació Autisme Mas Casadevall

CaixaBank i Fundació "la Caixa" han posat en marxa una campanya de micromecenatge (crowdfunding solidari) amb l'objectiu que particulars i empreses, clients o no clients de l'entitat, se sumin a la iniciativa d'aconseguir la inversió necessària per ampliar la sala multisensorial de la Fundació Autisme Mas Casadevall.

CaixaBank, a través d'una aportació econòmica de la Fundació "la Caixa", ja ha aportat 5.500 per aconseguir ampliar la sala multisensorial que permet la interacció dels usuaris de Mas Casadevall amb el medi mitjançant l'estimulació dels seus sentits i capacitats. En aquesta sala es treballa a traves dels sentits (visuals, corporals, auditius) i les sensacions, ja que constitueixen la principal font de coneixement.

L'objectiu del crowdfunding solidari és aconseguir els 2.800 euros restants a través de les aportacions realitzades per part de qualsevol ciutadà o empresa que vulgui participar en aquesta iniciativa. Els donatius es poden fer des de les oficines de CaixaBank a la comarca del Pla de l'Estany, caixers automàtics de l'entitat o a través de www.caixabank.cat, garantint que el 100% de les aportacions s'abonaran al projecte. Les oficines des de les quals es pot col·laborar amb el crowdfunding són les oficines: Store Banyoles i Store Indústria de Banyoles, Sarrià de Ter, Cornellà del Terri i Mata (Porqueres).

Si s'assoleix l'èxit d'aquesta acció solidària, l'entitat beneficiària, Fundació Autisme Mas Casadevall, podrà dur a terme l'ampliació d'aquest espai per millorar l'atenció als usuaris de la Fundació.

L'acció de crowdfunding s'emmarca en el programa "Fórmula Solidaria", una iniciativa de CaixaBank, que canalitza fons de la Fundació "la Caixa" amb l'objectiu d'ajudar que les entitats socials disposin de recursos necessaris per seguir treballant en benefici de les persones i col·lectius més necessitats.

La Fundació Autisme Mas Casadevall és una entitat d'iniciativa social que atén 38 persones diagnosticades de TEA, Trastorn de l'Espectre Autista, i altres patologies, amb una discapacitat d'entre el 65 i 99%. La finalitat de l'entitat és donar suport per la vida i el treball a persones amb TEA per tal d'atendre a les seves necessitats de tractament mèdic, sanitari, educatiu i laboral, així com d'assistència legal, amb la màxima cura a les seves possibilitats socials.

La tasca ocupacional que es realitza a Mas Casadevall és treballar per a l'obtenció de productes amb acabats adequats per a la seva promoció en el mercat econòmic normalitzat.

Fruit de la col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, el 2020, es va donar suport a més de 8.500 projectes de prop de 7.000 entitats socials de tot el país. Es tracta, majoritàriament, de projectes que aporten solucions en l'àmbit de la malaltia, la discapacitat, l'exclusió social, la pobresa infantil, els grans i l'envelliment.

Des de l'inici de la crisi de la COVID-19, Fundació "la Caixa" ha col·laborat, a través de CaixaBank, amb 1.700 projectes relacionades amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

CaixaBank manté un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals.

A més de la seva contribució als projectes socials d'àmbit local, l'entitat dona suport, a través de la seva Acció Social, al programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 integrants, 4.600 dels quals han participat activament en més de 4.200 activitats durant 2020. Gràcies a ells, s'ha contribuït a ajudar a més de 133.000 persones vulnerables arreu de l'Estat en àmbits com l'educació financera, la inserció laboral, salut i pobresa infantil, entre d'altres.