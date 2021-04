Crema l'interior d'una nau d'una fàbrica de tèxtils de les Preses

Ensurt per un incendi en una fàbrica tèxtil de les Preses. El foc va ser declarat quan faltaven pocs minuts per les nou del matí en una empresa situada a la carretera de Sant Miquel del Corb. Els Bombers s'hi van desplaçar amb cinc dotacions i en l'avís se'ls informava que cremava una màquina de l'interior de la nau, d'una sola planta. Un cop allà, els efectius van apagar el foc i finalment, les flames van destrossar dues màquines. Cap a dos quarts de deu de matí, els Bombers van donar el foc per apagat.

Arran de l'incendi, les flames també van afectar la zona de l'altell de la nau. El foc va generar molt de fum a les instal·lacions, que van haver-se de ventilar. A lloc també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i el SEM.