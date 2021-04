Crida a la UdG per tallar els contagis entre els més joves

Inici del cribratge massiu. Salut va començar ahir a fer proves PCR al Campus Montilivi i tests serològics opcionals per a estudiants, professors i membres d'administració i serveis, que van respondre amb èxit d'assistència a la convocatòria organitzada per posar fre a l'augment de casos entre persones asimptomàtiques.

La Universitat de Girona va iniciar ahir el primer cribratge massiu des de l'inici de la pandèmia amb una bona afluència de participació. Fins i tot a primera hora del matí, a l'exterior del menjador d'estudiants del Campus Montilivi, es van formar cues d'estudiants, professorat i membres d'administració i serveis per tal de sotmetre's a una prova PCR i, qui volgués, a un test serològic per comprovar si tenen anticossos contra el coronavirus -aquest darrer pas encara no s'havia fet mai en un cribratge poblacional. És per això que a mig matí es va ampliar el servei al mateix mòdul per tal d'agilitzar l'espera.

Prèviament, els participants havien de demanar hora a través d'una aplicació de la UdG. Així i tot, el cribratge també està obert a estudiants d'altres universitats catalanes. Sobre aquest aspecte, la responsable d'atenció continuada i urgent territorial i dels equips mòbils de PCR a Girona, Ester Fages, va explicar que havien fet proves a estudiants de la Universitat Autònoma i de Lleida.

El cribratge es distribueix en tres setmanes diferents en espais operatius de 10 del matí a 4 de la tarda. Ahir i avui es fan proves a Montilivi, dimecres i dijous de la setmana que ve al Campus Barri Vell i d'aquí a dues setmanes, el 21 i 22, altre cop al Campus Montilivi. Fages va destacar que l'equip, format per tretze professionals entre els quals hi ha col·laboradors de la Creu Roja, té capacitat per fer 600 proves diàries i que ahir es van donar més de 500 cites. «Fins ara havíem fet cribratges a centres educatius, tant escoles com instituts, però no n'havíem fet a universitats. És per això que vam considerar que havíem d'incidir en aquest focus perquè entre els joves hi ha més contacte social i sorgeixen positius asimptomàtics», va recalcar. De fet, els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de covid-19. És per això que s'ha fixat l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió del virus i més ara, just després de Setmana Santa.

«Cal solidaritzar-se»

La comunitat universitària de la UdG està formada per 15.338 estudiants, 1.347 docents i investigadors i 606 treballadors d'administració i serveis. Aproximadament un 30% dels estudiants estudien a la universitat de forma presencial. Entre els voluntaris que es van fer les proves hi havia Joan Pera, professional d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de Girona, que «de seguida» va tenir clar que volia participar-hi, ja que «cal solidaritzar-se i contribuir a evitar la propagació del virus». També va afegir que el cribratge «es podria haver organitzat abans».

Seguidament, entre els alumnes hi havia Daniela Macías, estudiant de primer d'Enginyeria Biomèdica. «Fa un any que vaig passar la covid-19, juntament amb la meva família; la meva mare i jo encara tenim seqüeles i mai se sap si el puc tornar a agafar, així que he preferit fer-me la prova», va destacar. Biel Espunya, estudiant de segon d'Economia, va afirmar que a dins de la universitat «es prenen totes les mesures de prevenció necessàries, però és difícil controlar el que es fa fora». Per això «si tothom les respectés, ens en sortiríem abans».

Finalment, Marilia Ribeiro és una estudiant de Dret italiana que està d'Erasmus a la UdG. Va destacar que les mesures «són molt més estrictes a Itàlia que aquí» però com a alumna prefereix que hi hagi certa flexibilitat perquè «poder fer algunes classes presencials ens beneficia molt».