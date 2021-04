La història d'amor que amaga el «kamikaze» amb el cadàver a l'AP-7: un últim viatge abans de morir

La detenció d'un conductor que ahir va circular 30 quilòmetres contra direcció per l'AP-7 a l'Empordà i que portava un cadàver al seient del costat, va ser una de les notícies més comentades del dia a Girona, Catalunya i Espanya. Darrere la conducció temerària i fugida de la policia, s'hi amaga una història d'amor. O com a mínim, això és el que va al·legar el detingut.

L'arrestat, un home de 66 anys d'origen gallec, amb doble nacionalitat suïssa i espanyola, va explicar que la persona morta en el seient del copilot era la seva parella. Es tracta d'un home de nacionalitat suïssa, de 88 anys. Va afegir que la seva parella patia una malaltia terminal i entre els dos havien decidit fer un darrer viatge. Durant aquesta ruta -haurien passat per Itàlia, Madrid i Vilafranca del Penedès- és quan hauria mort. Un extrem que ara els Mossos d'Esquadra hauran d'aclarir. I és que per l'estat en què es trobava el cos de l'ancià mort, feia almenys tres setmanes que havia mort. En una primera valoració, no va observar indicis de criminalitat en el cadàver.

Els fets es van desencadenar ahir cap a les dotze del migdia quan els Mossos van rebre un avís a través de Centre de Coordinació Policial i Duanera de la Policia de fronteres francesa (PAF) que informava que un conductor que anava per l'A9 a l'altura del Voló havia trobat un control i havia fet canvi de sentit. El cotxe va enfilar contra direcció per l'autopista i va entrar en territori espanyol. Els Mossos van activar diverses patrulles de Trànsit per interceptar-lo. Tot i fer-li senyals que s'aturés, l'home va seguir amb la circulació negligent fins a la sortida 5, a Orriols. A partir d'aquí va continuar la fugida per vies secundàries. Els Mossos que estaven a la zona amb diverses patrulles -Trànsit i seguretat ciutadana- finalment el van poder interceptar a Jafre.

En un punt de la GI-634, el conductor va patir un accident i va sortir de via. L'home tot i estar ferit lleu -el van atendre al CAP- va intentar seguir amb la marxa i els policies li van haver de treure les claus de cotxe. La sorpresa dels agents va arribar quan a l'interior del vehicle van localitzar, al seient de l'acompanyant, el cos sense vida d'un home d'edat d'avançada. El cadàver estava tapat amb una manta i duia el cinturó de seguretat. El conductor va ser detingut i traslladat a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. Els Mossos tenen clar que feia dies que el conductor circulava amb el cadàver perquè hauria passat per Madrid, Vilafranca i ara l'Empordà.

Aquest divendres, després de declarar davant del jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà, el conductor ha quedat en llibertat amb la prohibició de conduir en territori espanyol com a mesura cautelar.