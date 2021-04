Els municipis de l'AP-7 deixaran d'ingressar 3,75 milions per IBI

Circulació de vehicles per l'AP-7 al terme municipal de Salt, on hi ha la sortida de Girona Sud.

Circulació de vehicles per l'AP-7 al terme municipal de Salt, on hi ha la sortida de Girona Sud. aniol resclosa

Els municipis gironins per on passa l'AP-7 deixaran d'ingressar uns 3,75 milions d'euros amb l'alliberament de l'autopista, previst per finals del proper mes d'agost. Segons les dades que ha pogut recopilar Diari de Girona, aquest és el volum que la concessionària Abertis va pagar durant l'any 2020 en matèria d'IBI als 25 ajuntaments per on passa el traçat, incloent-hi també el corresponent a les sis àrees de servei que té l'autopista en el seu pas per la demarcació. Els ajuntaments consultats per aquest diari admeten que deixar de cobrar aquests imports a la concessionària els suposarà una important pèrdua d'ingressos.

Abertis va començar a pagar l'IBI als ajuntaments per on passa l'AP-7 a partir de l'any 2017, ja que fins llavors tenia una bonificació del 95% que li permetia pagar unes quantitats irrissòries. En els últims quatre anys, tanmateix, ha pagat íntegrament l'IBI (impost de béns immobles) als municipis gironins, el que ha suposat una important font d'ingressos per als consistoris. L'any passat, els municipis gironins que més van ingressar per aquest concepte van ser Sant Julià de Ramis (367.650 euros), Sils (286.861 euros), Bàscara (268.690,21) i Maçanet de la Selva (231.854 euros).

Malgrat que ha estat un període de temps curt, els ajuntaments veuen ara com perdran una important font d'ingressos i, a hores d'ara, no tenen constància de si l'Estat -que passarà a ser la nova titular de l'autopista- els atorgarà algun altre tipus de compensació. En el cas de Sant Gregori, per exemple, es deixaran de cobrar 179.103 euros anuals, el que, per al seu alcalde, Quim Roca, és «una quantitat important» del pressupost municipal. «Això ens obligarà a reestructurar una part del pressupost», assenyala. Tot i això, des de l'Ajuntament lluitaran per tal que l'Estat els garanteixi algun tipus de pagament. «La llei d'hisendes contempla que quan tens un ingrés consolidat i deixa de percebre's per un motiu aliè a l'Ajuntament, en aquest cas, qui deixa de fer aquest ingrés hauria de compensar-lo. Per a Sant Gregori es tracta d'una quantitat important dins del pressupost i per això explorarem totes les vies legals i jurídiques per a defensar-ho», indica el batlle. Així doncs, malgrat considerar «una bona notícia» el fet que l'AP-7 passi a ser gratuïta, admet que, si no hi ha canvis, això suposarà un sotrac per a les finances municipals.

De la seva banda, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, explica que, quan el seu ajuntament va començar a cobrar els diners procedents de l'IBI de l'autopista, els va destinar a una partida extraodinària d'inversions, en lloc de posar-los dins del pressupost ordinari. És per això que, indica, aquests diners serviran per a fer obres al municipi, de manera que la pèrdua d'aquest ingrés no afectarà al dia a dia del consistori, tot i que sí que pot afectar les futures inversions. Puigtió també explica que a principis d'any es van reunir amb Carreteres per tal de preguntar alguns detalls pràctics del que suposarà l'alliberament de l'autopista al seu terme municipal, com el desmuntatge del peatge o amb qui s'haurien de reunir en cas de desperfectes un cop la concessionària ja no en sigui responsable. «Ens preocupava tenir un interlocutor que anés més lent, per això vam demanar una reunió. Moltes coses no les tenien previstes però s'ho van anotar», indica Puigtió.

A Vilobí d'Onyar, la pèrdua d'aquest ingrés també suposarà un sotrac. En aquest cas, es tracta de 148.368,08 euros menys. Segons l'alcaldessa, Cristina Mundet, això suposa «un 15% del capítol d'inversions d'aquest any, o el funcionament del centre de dia». «Són molts diners per a un ajuntament com el nostre, i el fet de comptar-hi o no canvia bastant la història», assenyala. L'alcaldessa admet estar «empipada» amb la situació, no tant perquè l'IBI es deixi de pagar sinó perquè Abertis «va estar molts anys gaudint de la bonificació del 95%». «És veritat que la concessionària ha fet una gran inversió i manteniment, però també ha obtingut un gran benefici, i durant molts anys nosaltres només rebíem misèria i companyia», lamenta. En tot cas, diu que a partir d'ara l'Estat no els ha comunicat oficialment ni que es deixi de pagar l'IBI ni que hi hagi cap altre tipus de compensació, tot i que admet que «no hi compta».