Ripoll decideix posposar un any més l'elecció del nou pubillatge fins a l'any vinent

El Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll ha acordat suspendre, fins a l'any vinent, l'elecció dels nou pubilla, hereu, pubilleta i hereuet de la vila, la qual s'havia de celebrar a mitjans d'abril. Així, l'Aina Cortada, en Lluís Garcia, la Jana Camara i en Jan Sala, actuals representants del municipi, seguiran lluint la banda i la faixa de la capital del Ripollès.

D'aquesta manera, els actuals representants prorrogaran la seva vigència fins a l'acte de proclamació, la primavera del 2022. Aquest és el segon any consecutiu que l'entitat pren aquesta decisió. En el context actual i en els mesos venidors l'entitat considera que no es podria celebrar un certamen en condicions òptimes i lluït com en les darreres edicions. L'entitat considera que els nous representants han de viure el seu any de vigència com pertoca i també els actuals han de poder celebrar el comiat com es mereixen. Per tant, el relleu del pubillatge cal que es realitzi en unes condicions òptimes, tan organitzativament com en l'àmbit de les candidatures.

Per últim l'entitat agraeix a l'actual pubillatge «la magnífica tasca» que estan duent en aquesta etapa, en la que sempre que les condicions ho permetin representaran el municipi fins a la primavera del 2022.