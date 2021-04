Ripoll presentarà una queixa per l'incident al túnel de Toses

L'Ajuntament de Ripoll va anunciar ahir que presentarà una queixa a Adif i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per l'incident del ferrocamió que treballava a les obres del túnel de Toses i que es va desfrenar i va circular a la deriva fins a l'estació de Ripoll el dimecres. Denuncien que podria haver ocasionat un «accident greu» en cas de descarrilament o xoc. L'incident va passar aquest dimecres i no hi va haver ferits.

Com a conseqüència, la circulació de trens entre Ribes de Freser i Ripoll es va interrompre. També es va desallotjar l'estació per prevenció i es va donar un servei alternatiu per carretera entre Ripoll, Ribes de Freser i Puigcerdà, fins que pels volts de les nou del vespre es va restablir el servei.

Reunió de seguiment

En un comunicat a les xarxes, el consistori ahir també va detallar que ja han demanat al Delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, i al conseller de Territori en funcions, Damià Calvet, que convoquin una reunió de seguiment d'«alt nivell» amb els responsables d'Adif i el Ministeri per abordar el cas.

De la seva banda, Adif ha obert una investigació per esbrinar els fets i determinar per què es va desfrenar el vehicle. Fonts de l'empresa van precisar que en aquell moment no estava treballant a dins del túnel -que és el que es va especular en primer moment- sinó a fora i, per causes que es desconeixen, va començar a circular sense control fins a l'estació de Ripoll. També subratllen que els sistemes de senyalització van funcionar correctament i els passos de nivell van detectar la presència del vehicle i no hi va haver danys materials ni personals. Un cop retirat el vehicle i inspeccionat tot el trajecte, cap a tres quarts de nou es va restablir la circulació i el servei de l'estació.