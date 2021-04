El Ripollès es coordina per recuperar l'economia

El Ripollès porta mesos recollint les demandes i preocupacions dels sectors econòmics per abordar la reactivació econòmica de la comarca. Un treball «transversal» que no s'havia fet mai fins ara amb l'objectiu final de «no deixar ningú enrere» i estar preparats per captar fons de recuperació com els europeus. S'han creat dotze taules sectorials amb l'objectiu de recollir i contrarestar els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la covid-19. Al capdavant hi ha el Consell Comarcal del Ripollès, la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i l'Agència de Desenvolupament. Han entrevistat més de 180 persones d'àmbits com el turisme, la construcció o el comerç. El següent pas serà convocar una taula multisectorial.

Segons el vicepresident tercer del Consell Comarcal del Ripollès, Ramon Roqué, s'han detectat «necessitats del moment però també d'històriques», com ara la falta d'habitatge disponible, les millores pendents en infraestructures o el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica.

Pel que fa als ajuts rebuts, en les diferents taules han coincidit a dir que la tramitació era massa «feixuga» i que no s'ha tingut en compte que la majoria no estaven habituats a fer gestions en línia. També critiquen la Generalitat per la falta de planificació. Una part de les empreses s'han queixat que la informació era «poc clara» alhora que remarquen que els ajuts, especialment els destinats a compensar el tancament perimetral de Nadal, han estat del tot «insuficients» per «cobrir totes les pèrdues».