Salut farà un cribratge massiu a Olot els dies 12, 13 i 17 d'abril

El Departament de Salut organitzarà un cribratge massiu a Olot el dilluns que ve, dia 12 d'abril, que s'allargarà fins el dimarts 13 i el dissabte 17. L'objectiu és frenar el nombre de contagis que hi ha a la capital garrotxina detectant casos asimptomàtics. El cribratge es farà en tres espais diferents i en horaris alterns de matí i tarda. Tots els interessats en participar-hi, podran dirigir-se als locals habilitats pel cribratge i se'ls farà una PCR per detectar si estan contagiats o no. Es demana a la població d'entre 16 i 70 anys que no tingui símptomes i que no estiguin vacunats que hi participi. Aquesta setmana el risc de rebrot a Olot se situa a 604 punts i l'Rt és de 0,82.

El dilluns 12 d'abril el cribratge es farà entre les nou del matí i les tres de la tarda a la sala el Torín (carrer del Roser 13). L'endemà les proves es traslladaran al Pavelló Firal (carrer de Madrid) i es faran entre les dues del migdia i les vuit del vespre. El dissabte 17 d'abril es farà de nou del matí a tres de la tarda al casal social de Sant Miquel (circumval·lació de Jaume I, 16). Els resultats de les proves estaran disponibles a La Meva Salut entre 24 i 72 hores després d'haver-se-la fet.

En l'última etmana s'han detectat 99 casos positius a la capital garrotxina. Un 14,66% de les proves fetes han donat positiu, ja siguin PCR o tests antigènics ràpids. La setmana anterior, el risc de rebrot a Olot doblava l'actual amb 1.209 punts i una Rt d1,62. Aquest serà el segon cribratge poblacional que s'impulsa a la capital garrotxina, després del celebrat entre el 25 i el 27 de novembre de l'any passat.

Per contra, aquells qui tinguin símptomes de tenir la covid-19, caldrà que es dirigeixin al CAP, tal com s'ha fet fins ara.