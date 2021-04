Salut veu «possible» que l'oci nocturn reobri les portes de cara a l'estiu

El Govern treballa amb l'horitzó que l'oci nocturn pugui recuperar aquest estiu una certa normalitat, amb públic dret i sense distàncies de seguretat. Però aquest relaxament dependrà del fet que la transmissió comunitària estigui «sota control» i també que hi hagi un percentatge «raonable» de persones vacunades, un llindar que el secretari general de Salut, Marc Ramentol, situa en el 30% de la població al juny.

Ramentol va indicar ahir que veu «precipitat» plantejar aquest escenari abans, amb independència dels resultats del concert amb 5.000 persones al Palau Sant Jordi, que es coneixeran la setmana vinent. De la mateixa manera, Salut descarta per ara permetre un salconduit cultural al confinament comarcal.

Ramentol va apuntar que aquest escenari pot ser «plausible» a partir de l'estiu, i no abans. Ramentol creu que «amb mesures» (com la mascareta i el control d'aforament, entre d'altres) és possible tornar a obrir en aquestes condicions a partir del juny si l'escenari és d'un nivell de transmissió comunitària «sota control» i si es compleix la previsió de tenir vacunada almenys un 30% de la població.