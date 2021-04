Un 5% de gironins estan vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca

Un total de 44.488 gironins han rebut la primera dosi de la companyia AstraZeneca, dada que representa el 5,79% de la població total. D'aquests, 40.442 tenen menys de 64 anys i s'engloben treballadors de serveis essencials, interns de centres penitenciaris i la població d'entre 60 i 64 anys. D'altra banda, també n'hi ha uns 4.000 que en tenen 65, topall d'edat per rebre el vaccí d'aquesta companya fins fa pocs dies, ja que recentment s'ha ampliat fins a 69.

Malgrat tot, la majoria d'aquests més de 40.000 gironins són treballadors de serveis essencials de menys de 60 anys que, de moment, no saben com completaran el procés d'immunització ja que no podran rebre la segona dosi d'AstraZeneca, tal com estava establert. De moment, Salut està a l'espera dels resultats d'estudis en marxa i que la consellera, Alba Vergés, confia que es resolguin la setmana vinent en el Consell Interterritorial.

El percentatge més elevat de població correspon a la comarca del Ripollès, on el 7,46% del total ha rebut el primer vaccí. Seguidament, hi ha la Garrotxa (6,98%), el Pla de l'Estany (6,9%), el Gironès (6,58%), la Selva (5,44%), l'Alt Empordà (5,19), el Baix Empordà (4,7%) i la Cerdanya (4,56%). Tenint en compte la població, el Gironès és la comarca amb més vacunats, amb un total de 12.605, seguida de la Selva, amb 9.311.

Segons l'estadística de Salut, hi ha 28 gironins que ja han rebut la segona dosi. Tot i que és una xiffra testimonial, cal tenir present que el marge de temps entre les dues dosis és d'aproximadament deu setmanes i ahir tot just va fer dos mesos de l'inici de vacunació amb AstraZeneca. És per això que estava previst que a finals d'aquest mes es comencessin a posar les segones dosis. Hi ha dues setmanes de marge per decidir com s'actua. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat aquesta setmana que hi ha dues opcions plantejades: administrar una segona dosi amb un altre tipus de vacuna o que els vacunats amb només una dosi es quedin així tenint en compte l'alta eficàcia del vaccí.

Progrés en la vacunació

D'altra banda, el 81,1% de les persones de 80 anys o més han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya. A més, hi ha un 26,8% que ja té també la segona dosi, per la qual cosa aquest 26,8% està immunitzat del tot. En línies generals, el 15,9% dels ciutadans de Catalunya han rebut una primera dosi –el 18,8% si es té en compte la població a partir de 16 anys-, el 5,9% també la segona i el 6,1% té la pauta completa. El Departament de Salut entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19. En total, hi ha 1.235.290 de catalans amb la primera dosi, 70.875 més que aquest dijous, i 456.058 amb la segona, 3.902 més.

També han rebut un primer vaccí el 94,6% les persones institucionalitzades, el 79,4% del personal de residències, el 82,4% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 61,2% de la resta de personal sanitari i sociosanitari, el 80,7% de les persones amb gran dependència, el 66,1% dels treballadors essencials i el 42,7% de les persones de 60 a 65 anys.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92% de les persones que viuen en residències, el 76,1% del seu personal, el 76,7% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 10,1% de la resta de personal sanitari i sociosanitari, el 67,1% dels grans dependents, el 26,8% dels de 80 anys o més, el 2,1% dels treballadors essencials i l'1,1% de persones d'entre 60 i 65 anys.

A Girona tenen la primera dosi 133.691 persones i la segona, 45.374. Això vol dir que el 15,3% té la primera dosi i el 5,3% està totalment immunitzat. Ahir es van posar 8.938 primeres dosis i 272 de segones.