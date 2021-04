França posarà Pfizer o Moderna als vacunats amb AstraZeneca

França injectarà una segona dosi de les vacunes de Pfizer o Moderna als pacients menors de 55 anys que han rebut ja una primera dosi d'AstraZeneca, després d'haver recomanat no injectar-la a aquest grup d'edat pels riscos de patir trombes.

El ministre de Sanitat francès, Olivier Véran, va declarar ahir la ràdio RTL que aquesta serà la solució que adoptarà l'Alta Autoritat de Sanitat (HAS, sigles en francès), per a la segona dosi de les 500.000 persones, majoritàriament sanitaris, d'aquesta franja d'edat vacunats amb una dosi d'AstraZeneca. Aquest organisme, encarregat d'autoritzar tots els medicaments al país, va suspendre el 19 de març les injeccions amb la vacuna britanicosueca als menors de 55 anys, després de l'aparició d'alguns casos de trombes en persones que la van rebre a Europa.

«És coherent dir que no es recomana la vacuna als menors de 55 anys, però si han rebut una primera dosi, els proposarem una altra vacuna d'ARN. Jo mateix formo part d'aquest grup. Rebran una segona dosi en els terminis», va indicar Véran, que va assenyalar que l'anunci oficial correspon a l'HAS, autoritat independent.

El cap del servei de Malalties Infeccioses de l'hospital Henri Mondor de Créteil, als afores de París, Jean-Daniel Lelièvre, membre de l'HAS, va confirmar aquesta informació a l'emissora France Info. Va explicar que no es plantegen posar una segona dosi d'AstraZeneca a aquests ciutadans i que combinar vacunes pot tenir efectes positius.

«Una sola dosi no és suficient per garantir la immunitat a llarg termini contra la Covid [...] Hem decidit utilitzar una de les vacunes d'ARN», és a dir, les de Pfizer i Moderna, va assenyalar. Per l'expert, tot i que la vacuna d'AstraZeneca i les d'ARN tenen tècniques diferents, «condueixen a la producció d'una mateixa proteïna», que és la responsable de generar la immunitat.