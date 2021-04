La Generalitat declara el centre històric d'Olot com a Punt d'Interès Artesanal

La Generalitat ha declarat el municipi d'Olot com a Punt d'Interès Artesanal. La distinció busca reconèixer la «revitalització i dinamització» del centre històric de la població, on han perviscut una activitat artesana i de creació «lligada als valors i tradicions de la ciutat». En aquest sentit, una nova onada d'artesans s'ha sumat a la base que ja hi havia i ha impulsat un nou creixement de l'artesania. La col·laboració entre administracions, entitats i la ciutadania ha estat la clau d'aquest procés, que ha permès endegar nous projectes com el Taller dels Sastres de la mà de l'Associació de Creadors de la Garrotxa la Iera, l'Agència d'Innovació de la Garrotxa, DinàmiG i l'Ajuntament d'Olot. El projecte Taller de Sastres ha posat a disposició d'artesans, artistes i creadors, locals situats al voltant del carrer dels Sastres, amb l'objectiu de reactivar l'activitat de la zona a través de la recuperació i dinamització de locals buits, i fomentar la instal·lació d'activitats de caràcter singular.

Olot es converteix així en el segon municipi de Catalunya, després de Vic, que aconsegueix els dos reconeixements de rellevància artesana: la Zona d'Oficis Singulars per la Imatgeria i, ara, el Punt d'Interès artesanal pel Taller dels Sastres.