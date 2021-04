Girona registra la xifra de casos més alta en gairebé dos mesos

El nombre de casos diaris segueix pujant a la Regió Sanitària de Girona, mentre els indicadors de contagi van a la baixa. De fet, ahir la demarcació va registrar la xifra més alta en gairebé dos mesos. Salut va notificar 253 positius i no es publicava una xifra tan elevada des del 12 de febrer, quan n'hi va haver 263. Això no significa, però, que tots aquests casos s'hagin diagnosticat en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s'ajusta a mesura que van arribant els resultats de les proves. Si analitzem la retrospectiva diària, el 6 d'abril -just després de Setmana Santa- és quan se'n van diagnosticar més, un total de 213. Aquesta xifra és provisional i encara podria créixer. D'altra banda, el 30 de març i l'1 d'abril també es va superar el llindar de 200, amb 207 i 215 positius respectivament. Tots aquests casos s'han detectat per PCR o test d'antigen.

Aquest increment de casos a la regió també s'ha notat a la ciutat de Girona. De fet, segons ha avançat aquesta setmana eldiario.es, se situa en vintè lloc del rànquing de les 100 principals ciutats espanyoles amb més incidència de positius els darrers quinze dies amb un total de 301 casos per cada 100.000 habitants i amb una clara tendència a l'alça. El balanç té en compte les ciutats de més de 40.000 habitants i en primer lloc hi ha Segòvia, amb una incidència de 532, seguida de Linares (518) i Lleida (471). Tenint en compte les ciutats catalanes, després de Lleida hi ha Igualada, en setena posició, Vic, en onzena posició i seguidament, Girona. A la part baixa hi ha Tarragona, ciutat amb la incidència més baixa amb un total de 10 casos per cada 100.000 habitants.

Creixen les morts

Respecte a les dades de la resta de la regió, una altra xifra destacada d'ahir és l'augment de morts. Salut en va notificar sis, el nombre més alt des de la setmana tot i que dissabte ja se'n van notificar quinze. Tenint en compte la retrospectiva diària, dimarts i dimecres d'aquesta setmana n'hi ha hagut tres cada dia, tot i que les xifres són provisionals encara.

Quant als indicadors de contagi, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus van baixar i els ingressats també. En canvi, els crítics van pujar i es va superar el mig centenar d'ingressats a l'UCI.

A Catalunya preocupa especialment el nombre de pacients crítics que ja s'aproximen als 500. Ahir Salut en va notificar dotze més i el total ja és de 495. Com a contrapunt, hi havia catorze ingressats menys. Seguidament, es van sumar 2.350 positius i 24 defuncions per coronavirus. El risc de rebrot va baixar quinze punts i la velocitat de propagació del virus, dues centèsimes. Finalment va baixar la incidència de casos dels darrers dies però va pujar la positivitat en les proves.